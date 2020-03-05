إستونيا تمنح ترخيصًا لبورصة العملات المشفرة التشيلية "كريبتوماركت"

تام شمس - الخميس 5 مارس 2020 05:52 صباحاً - حصلت منصة تداول العملات المشفرة في تشيلي كريبتوماركت على ترخيص صادر عن وحدة الاستخبارات المالية الإستونية (FIU)، مما يسمح لها بتقديم خدمات لشراء وبيع أصول العملات المشفرة.

وقد تأسست كريبتوماركت في عام ٢٠١٦، وتنضم إلى مجموعة مختارة من شركات العملات المشفرة الأمريكية اللاتينية العاملة في المنطقة، حيث حصلت بيتسو (المكسيك) وميركيوري كاش (فنزويلا) على تراخيص من جبل طارق وإستونيا على التوالي.

وكان على البورصة، التي تضم ١٥٠٠٠٠ مستخدم وعملية في تشيلي والبرازيل والأرجنتين وأوروبا، أن تضم ممثلًا في إستونيا للحصول على الترخيص. حيث كانت خاضعة لتدقيق داخلي، وخضعت لفحص خلفية جنائية وكان عليها إثبات الامتثال للوائح حول بروتوكولات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML). وقد شددت إستونيا لوائح مكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بتداول العملات المشفرة العام الماضي.

حيث أوضح دينيس فالديفيا، مدير العمليات في كريبتوماركت، أن "الحصول على كلا الترخيصين أصبح عملًا شاقًا ومعقدًا لكريبتوماركت، ولكن النتيجة تستدعي ذلك". ويفتخر موقع كريبتوماركت الآن بأنها "مؤسسة خاضعة للاتحاد الأوروبي".

وفي حين أن تقريرًا صدر في أواخر العام الماضي من جمعية المشرفين على البنوك في الأمريكتين (ASBA) قد أبرز اهتمام المنظمين التشيليين بالنظام الإيكولوجي للعملات المشفرة، إلا أن الإطار القانوني لم يتم تحديده بوضوح بعد.