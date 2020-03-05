هيئة الأوراق المالية والبورصات تقترح تبسيط قواعد الإعفاء المعقدة والمربكة

تام شمس - الخميس 5 مارس 2020 05:52 صباحاً - صوتت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لاقتراح مجموعة من تغييرات القواعد ببساطة وتحسين قواعد "التصحيح" لعروض الأوراق المالية المعفاة.

وتهدف التغييرات المقترحة في القاعدة إلى تحسين إطار "التعقيد والارتباك" الحالي لتسهيل قيام الشركات بإجراء عروض لا تزال تحمي المستثمرين.

في الولايات المتحدة، يجب أن تكون الأوراق المالية، بما في ذلك عمليات الطرح الأولي للعملة الرقمية (ICOs)، مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات أو مؤهلة للحصول على إعفاء. وغالبية رجال الأعمال والشركات الناشئة - مثل تيليغرام - يجمعون رأس المال من خلال إطار العرض المعفي.

رفع حد المستثمر غير المعتمد

تندرج العديد من الإعفاءات في مجال العملات المشفرة تحت القاعدة ٥٠٤ من اللائحة د. وبموجب التغييرات المقترحة، فإن الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن جمعه من المستثمرين غير المعتمدين بموجب هذه القاعدة سيرتفع من ٥ ملايين دولار إلى ١٠ ملايين دولار في فترة ١٢ شهرًا.

وعند الإعلان عن القواعد المقترحة، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إنها "تعكس مراجعة شاملة بأثر رجعي لنظام التصحيح الذي تم بناؤه على مدى عقود عديدة، وتسعى إلى معالجة الثغرات والتعقيدات في إطار العرض المعفي الذي قد يعيق الوصول إلى رؤوس الأموال للمصدرين والوصول إلى فرص الاستثمار للمستثمرين."

على سبيل المثال، تشير هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أن الإطار الحالي يحتوي على ١٠ استثناءات أو "ملاذات آمنة"، ولكل منها متطلبات مختلفة جدًا "قد تكون مربكة ويصعب على المصدرين التنقل فيها." وتقترح القواعد الجديدة أربعة "ملاذات آمنة" غير حصرية.

كما ستقوم التعديلات المقترحة أيضا بما يلي:

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•تنفيذ قاعدة قابلة للتطبيق على نطاق واسع لمعالجة قدرة الجهات المصدرة على الانتقال من استثناء إلى آخر وفي نهاية المطاف إلى عرض مسجل.

زيادة حدود الطرح ومراجعة بعض حدود الاستثمار الفردي.

وضع قواعد واضحة ومتسقة لتوجيه الاتصالات بين المستثمرين والمصدرين، بما في ذلك السماح للمصدرين باستخدام التماس عام للمواد ذات الفائدة 'لاختبار المياه' قبل تحديد الإعفاء الذي ستستخدمه لبيع الأوراق المالية.

مواءمة بعض متطلبات الإفصاح والأهلية وحكم استبعاد الجهات السيئة للحد من الاختلافات بين الإعفاءات

المقترحات تعكس التقديمات العامة

تم توجيه المقترحات بواسطة العروض العامة، استجابةً لمقترح إصدار مفهوم هيئة الأوراق المالية والبورصات في يونيو ٢٠١٩. وسيكون التعليق العام على التعديلات مفتوحًا لمدة ٦٠ يومًا من اليوم.

وقد اتبعت هيئة الأوراق المالية والبورصة نهجًا نشطًا تجاه مشاريع العملات المشفرة التي تعتقد أنها انتهكت اللوائح الحالية حول الأوراق المالية غير المسجلة، وعلى الأخص في سعيها ضد تيليغرام بشأن بيعها لوكنات بقيمة ١,٧ مليار دولار.

وقد علّق الرئيس جاي كلايتون عن التغييرات المقترحة في القاعدة قائلًا:

"إن تعقيد الإطار الحالي أمر مربك للكثير من المشاركين في العملية، خاصة بالنسبة للشركات الأصغر التي تنفق مواردها المحدودة على التنقل بقواعدنا المعقدة بشكل مفرط من الاستثمارات المباشرة في نمو الشركات. وتهدف هذه المقترحات إلى إنشاء إطار أكثر عقلانية يتيح لرجال الأعمال الوصول إلى رأس المال بشكل أفضل مع الحفاظ على حماية المستثمرين المهمة وتعزيزها."

هيئة الأوراق المالية والبورصات تسعى أيضًا إلى توسيع تعريف "المستثمر المعتمد"

تتطلع هيئة الأوراق المالية والبورصة أيضًا إلى توسيع تعريف "المستثمر المعتمد" والذي يعني حاليًا الفرد الذي تبلغ قيمته الصافية مليون دولار أو كيان يسيطر على أصول بقيمة ٥ ملايين دولار. ومن شأن القواعد الجديدة المقترحة في ديسمبر أن توسع نطاق التعريف ليشمل ذوي المعرفة المهنية أو الخبرة أو المؤهلات.

وقد تم تصميم القواعد الحالية لحماية المستثمرين العاديين من العروض المفترسة، ولكنها مثيرة للجدل لأنها تمنع الأشخاص العاديين من الاستفادة من فرص تكوين الثروة. وتعتمد إعفاءات اللائحة "د" الحالية، على تقديم ضمان حصري أو أساسي فقط "للمستثمرين المعتمدين".