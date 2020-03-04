القائد القانوني لشركة برايس ووترهاوس كوبرز: كاردانو هي "جزء كبير" من المستقبل اللامركزي

تام شمس - الأربعاء 4 مارس 2020 06:40 مساءً - أثنى غانثر دوبراوز، قائد الفريق القانوني في شركة برايس ووترهاوس الكبرى لتدقيق الحسابات، مؤخرًا على المسؤولين عن تطوير كاردانو (ADA).

جزءٌ كبير من المستقبل

ففي تغريدة يوم ٣ مارس، ادعى دوبراوز أنه منذ فترة طويلة يقول إن اللامركزية هي المستقبل. علاوة على ذلك، أضاف أن مؤسسة كاردانو والفريق الذي يحيط بالرئيس التنفيذي لمؤسسة أيوهك ومؤسسها تشارلز هوسكينسون هو "جزء كبير من هذا المستقبل". وأويوهك هي شركة بلوكتشين وراء كاردانو وإيثريوم كلاسيك.

وقد أظهرت تغريدة دوبراوز صورة حيث وقف بجانب هوسكينسون. كما تظهر تغريدة أرسلها هوسكينسون بعد فترة وجيزة أنه قابل دوبراوز أثناء زيارته لمقر شركة برايس ووترهاوس كوبرز في لندن.

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وأثناء حديثه إلى كوينتيليغراف، سارع دوبراوز بتأكيد أن تلك هي وجهات نظره بدلًا من وجهات نظر برايس ووترهاوس كوبرز، لكنه يعتقد أن تقنية بلوكتشين تحويلية. وأضاف:

"لقد تابعت عمل فريق كاردانو وبالفعل النظام البيئي كاردانو أكثر أو أقل من البداية وأعتقد شخصيًا أنهم يقومون بعمل رائع ويستمتعون بكل فرصة للتبادل معهم والتعلم منهم. وينطبق الشيء نفسه على بعض المشاريع الأخرى هناك."

وقد أبدت شركة برايس ووترهاوس كوبرز اهتمامًا بمشهد العملات المشفرة وبلوكتشين الأوسع نطاقًا عدة مرات في الماضي. فعلى سبيل المثال، في منتصف شهر يناير، سمح المدقق لفريق تدقيق العقود الذكي تشين سيكيوريتي بالانضمام إلى شركته. حيث قالت برايس ووترهاوس كوبرز في ذلك الوقت إنها تأمل في أن تصبح الشركة، من خلال تعاون فريق تشين سيكيوريتي، هي "الشركة الرائدة في العالم في تدقيق العقود الذكية".