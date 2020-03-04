بطاقة الخصم الجديدة من أبهلولد تتيح الدفع باستخدام بيتكوين وريبل والذهب

تام شمس - الأربعاء 4 مارس 2020 06:40 مساءً - أصدرت منصة الدفع الرقمية أبهلولد بطاقة خصم جديدة تتيح للمستخدمين الدفع باستخدام العملات المشفرة المحولة والسلع والنقد.

أخبرت ممثلة رسمية من أبهلولد كوينتيليغراف في مقابلة معه أن بطاقة الخصم الجديدة متعددة الأصول في أبهلولد تسمح للمشاركين المقيمين في الولايات المتحدة بإنفاق الأصول المحتفظ بها في حسابات أبهلولد الخاصة بهم في أي مكان متوافق مع ماستركارد. حيث قالت إنه "في أي مكان عالميًا تُقبل فيه بطاقة ماستركارد، سيكون بإمكانهم استخدام بطاقة الخصم هذه".

ويمكن للعملاء الموجودين في الولايات المتحدة الآن طلب البطاقة مسبقًا، والتي توحي بالتوافق مع ٢٤ من أصول العملات المشفرة و٢٧ عملة ورقية وأربعة معادن بما في ذلك بيتكوين (BTC) و بيزك أتنشن كوين (BAT) وريبل والذهب والدولار الأمريكي.

وأبهلولد هي عبارة عن منصة أصول رقمية يمكن للمستخدمين من خلالها شراء الأصول الرقمية والعملات الورقية والسلع وبيعها وإنفاقها والاحتفاظ بها.

أبهلولد هي الأولى التي تجمع بين عوالم الأصول في شكل بطاقة خصم

تعد بطاقة الخصم متعددة الأصول من أبهلولد هي الأولى من نوعها التي تتيح للمستخدمين تحويل السلع المختلفة والأصول المشفرة والعملات الورقية إلى أموال قابلة للاستهلاك في نقطة البيع.

حيث قالت ممثلة أبهلولد إنه "إذا قمت بالتبديل داخل التطبيق الذي تتصل به بطاقة الخصم المباشر، فيمكنك الإنفاق، على الفور، بيزك أتنشن توكن والذهب والبلاديوم والفضة بالدولار الأمريكي - أي شيء، في أي مكان وفي أي وقت - في الوقت الفعلي". "وهذا يمنح حقًا قابلية الإنفاق عبر أي أصل متصل."

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كما أن أبهلولد لا تفرض رسوم صرف العملات الأجنبية في هذه العملية. وأضافت قائلة: "نحن نحاول حقًا عكس ما توفره محفظتنا للمستخدمين وتكميله، وهذا هو الوصول في أي وقت إلى أي شيء داخل محفظتنا". "نحن لسنا محظورين بموجب الحدود أو رسوم صرف العملات الأجنبية."

المنصة تدعم السلع أيضًا

على الرغم من أن استخدام الأصول الرقمية في مثل هذا النظام يبدو منطقيًا، فقد يتساءل المرء كيف يمكن أن يدير الذهب وإنفاقه، وهو أصل غير رقمي إلى حد ما.

وأوضحت الممثلة أنه "لدينا شريك حيث يمكن لمستخدمينا الذين لديهم ذهب طلب الذهب الفعلي، وتسليمه إلى منزلهم". وأشارت إلى أن كل أصل موجود على حساب أبهلولد للمستخدم لديه محفظة خاصة به، وأن المستخدمين يقررون الأصول التي يرغبون في إنفاقها على أي عملية شراء معينة.

وتابعت "ليس الأمر كما لو كان عليك الحضور والتمتع بحقيبة من الذهب". "إنه حقًا يمنح المستخدم الحرية في تقرير الأصول التي يريدون إنفاقها، مقابل القيود الموجودة على البطاقات الحالية."

وهذا النوع من البساطة والحاجز المنخفض للدخول هو خطوة مهمة إلى الأمام في جعل العملات المشفرة أكثر وظيفية وتنوعًا.