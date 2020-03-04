أفضل شركات التعدين السحابي Cloud Mining للعملات المشفرة ، بما أن تعدين العملات المشفرة أصبح صعبا و أغلب شركات تعدين العملات المشفرة أغلقت عندما زادت صعوبة التعدين و زادت أسعار المعدات. و هذا أمر مهم حتى نعرف من القوي في الصناعة تعدين العملات المشفرة، لهذا اليكم أفضل شركات التعدين السحابي Cloud Mining للعملات المشفرة التي لم تتوقف منذ نشأتها.

أفضل شركات التعدين السحابي Cloud Mining شركة Genesis Mining للتعدين السحابي

Genesis Mining هي شركة مملوكة لعقود التعدين ومقرها المملكة المتحدة وتتمتع بسمعة طيبة في النزاهة وخدمة العملاء بشفافية.

شركة Genesis Mining أيضا رائدة في مجال التعدين . في بادئ الأمر ، كانت تنشط في البوسنة والصين ، ولكنها تتركز اليوم في آيسلندا وكندا . المناخ البارد مع أسعار الكهرباء الرخيصة جنبا إلى جنب يجعل هذه البلدان جذابة للتعدين .

رابط البدء في التعدين : https://www.genesis-mining.com

شركة التعدين السحابي IQ Mining

IQ Mining – هي خدمة التعدين السحابي ذكية تم تطويرها لتعدين العملات المشفرة بأسعار معقولة، وهي مصممة في الوقت نفسه لتوفير دفعات تعدين متكررة في أقصر وقت ممكن. تحتفظ شركة IQ Mining باستمرار بالتعدين على العديد من العملات المشفرة الأكثر ربحية في هذا المجال باستخدام الأجهزة والطاقة من العديد من مراكز البيانات الكبيرة حول العالم لتقليل تكاليف الطاقة الكهربائية.

تأسست الشركة في نهاية عام 2016 من قبل فريق من الخبراء في البرمجة Blockchain ومهندسي تكنولوجيا المعلومات. يأتي الأعضاء الحاليون في فريق التعدين من العملات البديلة Altcoins من تخصصات علمية مختلفة من اجل تطوير مشترك لصناعة العملات المشفرة.

رابط الشركة : https://iqmining.com

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شركة التعدين السحابي ECOS Cloud Mining

ECOS هو مشروع كبير للبنية التحتية له مركز تعدين صناعي خاص يقع في المنطقة الاقتصادية الحرة في أرمينيا ، تم إنشاؤه بأمر من الحكومة الأرمنية.

تزود محطة Hrazdan للتدفئة والطاقة مركز بيانات ECOS بالطاقة مما يضمن سلامة الطاقة بالإضافة إلى النمو المحتمل لسعة تصل إلى 200 ميجاوات.

نظرًا لامتلاكها نظام الذكاء الاصطناعي الخاص ، تعمل ECOS على تحسين مؤشرات التعدين ويتيح لعملائها كسب المزيد من تعدين العملات المشفرة.

العلاقة طويلة الأمد مع أبرز الشركات المصنعة للمعدات ، تم تصميم ECOS لتكون واحدة من أوائل من يحصل على أحدث معدات التعدين كفاءة وفعالية لضمان أعلى الأرباح.

تنمو الشركة بنشاط وتقوم بتطوير مجموعة كاملة من المنتجات المبتكرة الجديدة لتلبية متطلبات السوق الأكثر تطوراً. الشركة ايضا تقوم ببيع معدات التعدين.

رابط الشركة : https://mining.ecos.am/prices