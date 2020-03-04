منصة التداول WorldMarkets المدعومة بالذكاء الاصطناعي

نعيش اليوم في عصر المعلومات ، والوصول إلى تلك المعلومات غير محدود. وهذا ينتج مفارقة التضليل المعلوماتي. لهذا السبب ، من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن يكون هناك جهات نثق بها لترتيب تلك المعلومات ، مع إمكانية الوصول إلى المعلومات الصادقة وأدوات متقدمة لأي نشاط يتعلق بالاستثمار و المال. و هذا ما قد يظهر مع worldmarkets.com عبر منصته للاستثماره و التداول القائمة على الذكاء الاصطناعي.

النقطة الرئيسية في WorldMarkets

اليوم ، الميزة الأكثر مهمة في WorldMarkets هي ، بلا شك ، نظامها التجاري القائم على الذكاء الاصطناعي (AI). لقد بدأ كنظام لمراقبة أسعار الذهب والفضة ، وقد تطوروا مع مرور الوقت حتى أصبح نظامًا كاملاً.

باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم ، يمكنهم مساعدة عملائهم على الاستثمار دون الحاجة إلى قضاء مئات الساعات في البحث عن الأداة المناسبة والأصول المحتملة القابلة للاستثمار.

العملية بسيطة للغاية ، يجب عليك أولاً إنشاء حساب في WorldMarkets. يجب أن تضع في اعتبارك أنه نظرًا لكونك شركة حقيقية لديها تراخيص للعمل ، فهناك قيود معينة من قِبل الدول المحظورة ( مثل كوريا الشمالية ، على سبيل المثال). ثم يتم الإيداع بالعملة المرغوبة ، عبر الكثير من وسائل الدفع ، والتي تشمل العملات التقليدية وأهم العملات الرقمية مثل البيتكوين.

بمجرد أن يكون لدينا رصيد في حسابك على WorldMarkets، يتعين عليك ضبط عدة خيارات مثل مستوى المخاطرة واللحظة التي ستبدأ تشغيل أموالك في المنصة بواسطة أداة التداول القائمة على الذكاء الاصطناعي. يمكنك إيقاف تداولك في أي وقت وسحب الأرباح وقتما تريد.

تتمثل إحدى أكثر ميزات نظام تداول WorldMarkets ان لذيه فائدة تشغيلية مجمعة منذ اللحظة الأولى (تبدأ فوائد إعادة الاستثمار تلقائيًا بمجرد تجميعها ، بحيث تحقق مزيدًا من الفوائد عليها). الميزة الأخرى المثيرة للاهتمام هي أن WorldMarkets لن تفرض عليك سوى عمولات على الفوائد ، ولن يكون للعمليات التي لا تحقق فوائد أي عمولة.

الميزة الرئيسية للتداول بالذكاء الاصطناعي

عندما تتحدث عن الاستثمار ، فإن السمة الرئيسية التي يركز عليها المستثمرون المحتملون هي بوضوح الارباح التي يستطيع النظام أو المنتج إنتاجها. وهذه واحدة من نقاط القوة للنظام: ربحيته على المدى الطويل.

يعمل متداول الذكاء الاصطناعي بكفاءة الذكاء الاصطناعي على مدار 24 ساعة في اليوم و 7 أيام في الأسبوع ، مع تحديد العمليات أو التحكيم المرضي بين التبادلات.

بدأ تشغيل النظام في فبراير 2017 الان لدى النظام 3 سنوات من العمل، لدى WorldMarkets متوسط ​​عائد يبلغ 21.77% شهريًا. نتيجة عالية جدًا ومثيرة جدًا للاهتمام ، نظرًا لأنها بالكاد لها شهور “باللون الأحمر” ، والأشهر “باللون الأخضر” تزن أكثر من الإجمالي.

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مع هذه الأرقام ، تم توحيد النتائج (مع الفائدة المركبة) + 481% خلال عام 2017 ، + 647% خلال عام 2018 و + 718% خلال عام 2019.

الفرق الكبير الذي توفره لنا WorldMarkets مع نظام التداول الآلي الخاص بها مع AI هو أن النتائج يتم تدقيقها والتحقق منها من قبل الشركات الخارجية ، مع وجود تقرير شهري مع عمليات ونتائج الشهر المقابل. هذا يزيد من ثقة العملاء من خلال الشفافية.

مزايا أخرى التداول عبر WorldMarkets المدعوم بالذكاء الاصطناعي

يعد الأمان أحد الشواغل الرئيسية لـ WordMarkets ، وبالتالي فإن حساب الوصول محمي بنظام تشفير ، و خاصية التحقق الثنائي الوصول وجميع أنواع الحماية الحديثة. لكن بالإضافة إلى ذلك ، فإن عملية التداول نفسها محمية أيضًا ضد فشل النظام ، حيث أنها طبقت أساليب علمية وإحصائية للتحكم في هوامش مخاطر العمليات وبالتالي حماية ربحية النظام بأكمله ومدته.

الميزة الأخرى الرائعة التي تقدمها WorldMarkets هي نظام الانتماء السخي. يمكنك من خلاله العمل كسفير للشركة ، حيث يمكن لأي شخص الحصول على 50% من العمولات عبر العملاء الجدد المدعوون للمشاركة في نظام المنصة. تذكر أن WorldMarkets لا تتقاضى سوى عمولة على عمليات التداول التي تعود بالنفع على العميل.

الخدمات الأخرى المقدمة

بفضل خبرتهم الطويلة في سوق السبائك ، فإنهم يعرضون عليك شراء وبيع العملات المشفرة أو السبائك من المواد الخام والمعادن الثمينة الرئيسية. بالإضافة إلى الاستثمار عن بُعد وحتى خدمات التخزين للمعادن النفيسة. كما أنها تسمح بالعمل في سوق العملة المشفرة من خلال برنامج BitMex.

أخيرًا ، وكإشارة إلى أنها بوابة كاملة جدًا ، تسمح بالتدريب في عالم التداول بدون تكلفة من خلال قسم التعلم في لمنصة.

إذا كنت تبحث عن خدمة وساطة استثمارية سهلة ومربحة ، فإن WorldMarkets هي فكرة جيدة. وخاصة من خلال منتجها الرائد: أداة الاستثمار المربحة القائمة على الذكاء الاصطناعي للتداول.

الروابط الرسمي للمنصة : worldmarkets.com

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