سامسونغ تتعاون مع شركة التكنولوجيا المالية الإسرائيلية لحلول بلوكتشين للتجار

تام شمس - الأربعاء 4 مارس 2020 02:43 مساءً - أعلنت شركة سامسونغ إس دي إس، وهي فرع خدمات تكنولوجيا المعلومات لشركة سامسونغ العملاقة في كوريا الجنوبية، عن شراكة مع شركة كريدوريكس للتكنولوجيا المالية ومقرها إسرائيل. ووفقًا لتقرير صادر عن كوريا هيرالد، يوم ٤ مارس، ستتعاون الشركتان لتطوير منصة للدفع للبنوك والتجار الأوروبيين.

سامسونغ إس دي إس تدخل الأسواق الأوروبية

سيتم تطوير جزء من الحل المقترح باستخدام منصة بلوكتشين نيكسليدجر يونيفرسال من سامسونغ إس دي إس وستسمح للتجار بالتوفيق بين المدفوعات والتحويلات والفواتير تلقائيًا مع سجلاتهم المصرفية.

وسيتم دمج هذا في نظام المدفوعات، المصمم باستخدام بريتي ووركس المستند إلى الذكاء الاصطناعي من سامسونغ إس دي إس، والذي تم تصميمه لأتمتة عمليات العمل المختلفة.

وتمثل هذه الخطوة جزءًا من الدفع المزمع في الأسواق الأوروبية بواسطة سامسونغ إس دي إس، حسبما أوضح الرئيس والمدير التنفيذي، هونغ وون بيو:

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"جنبًا إلى جنب مع كريدوركس، المتخصصة في حلول المدفوعات، ستحاول سامسونغ إس دي إس توسيع أعمالها في القطاعات الأوروبية التي تسعى إلى التحول الرقمي."

الأدلة غير القائمة على المعرفة تعطي خصوصية إضافية

حسبما ذكر كوينتيليغراف، قامت سامسونغ مؤخرًا بتحديث نيكسليدجر بلوكتشين الخاصة بها من خلال دمج حل دليل على المعرفة الصفرية.

وتهدف الترقية إلى توفير مستوى أعلى من الخصوصية للمستخدمين، من خلال السماح بتسجيل المعاملات والمصادقة عليها على بلوكتشين مشترك دون الكشف عن البيانات السرية.

ومن المفترض أن تعمل فوائد هذا الأمر على تعزيز المنصة التي سيتم تطويرها مع كريدوريكس.