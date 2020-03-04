المحكمة العليا الهندية ترفع الحظر المفروض من بنك الاحتياطي الهندي على البنوك التي تخدم شركات العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 4 مارس 2020 10:47 صباحاً - ألغت المحكمة العليا في الهند الحظر المثير للجدل الذي فرضه بنك الاحتياطي الهندي (RBI) على تعاملات البنوك مع الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة.

وقد نشر موقع "ليف لُو" الإخباري في وقتٍ سابق اليوم، ٤ مارس، تقريرًا قضائيًا من المحكمة العليا للقضاة روهنتون ناريمان ورافيندرا بهات ورامسوبرامانيان.

حكمٌ تاريخي

فرض البنك المركزي الهندي، وهو بنك الاحتياطي الهندي، حظرًا شاملًا على تعاملات البنوك مع شركات العملات المشفرة في أبريل ٢٠١٨، والذي دخل حيز التنفيذ في يوليو من ذلك العام.

وبعد كل من الالتماسات العامة والخاصة بالقطاع، تم رفع قضية مجمّعة ضد البنك المركزي أمام المحكمة العليا من قبل رابطة الإنترنت والهواتف المحمولة في الهند (IAMAI). وقد تم عقد جلسات استماع للأمر على مدار أسبوعين في شهر يناير من هذا العام.

ورابطة الإنترنت والهواتف المحمولة في الهند هي هيئة صناعة لا تهدف للربح وتتمثل مهمتها في جذب الحكومات بالنيابة عن مستهلكي صناعة الإنترنت والمساهمين والمستثمرين. ومن بين الأعضاء تأتي ياهو! الهند وأبل يونوكوين وإي باي وإتسي.

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وقد أفاد موقع لايف لُو أن القضاة حكموا بأن عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي كان "غير متناسب". وشملت الحجج الرئيسية في القضية ادعاء البنك المركزي بأن العملة المشفرة هي وسيلة رقمية للدفع وأن المؤسسة كانت "مخولة بالقانون" في تدخلها.

وقد قوبل هذا باعتراض المستشار آشيم سود، مستشار رابطة الإنترنت والهواتف المحمولة في الهند، الذي جادل بأنه يمكن للعملات المشفرة أن تتأرجح بين العمل كسلعة أو مخزن للقيمة ووسيط للتبادل. حيث جادل سود بأن بنك الاحتياطي الهندي لم يكن لديه الصلاحية لحظر الشركات المالية من تقديم الخدمات إلى الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة.

مستقبل العملات المشفرة في الهند

مع صدور المحكمة قرارها بشأن قضية بنك الاحتياطي الهندي التاريخية، يبدو أن المناخ القانوني والتنظيمي للعملات المشفرة في الهند لا يواجه الآن سوى عقبة أخيرة. ففي خريف عام ٢٠١٩، اختارت الحكومة الهندية تأخير تقديم مشروع قانون بشأن الحظر المحتمل للعملات المشفرة للبرلمان في شتاء ٢٠١٩.

ويقال إن مشروع القانون - المعنون "حظر العملات المشفرة وتنظيم العملات الرقمية الرسمية" - يهدف ليس فقط إلى فرض حظر كامل على استخدام العملات المشفرة في الهند ولكن أيضًا لإنشاء أسس لإطلاق "الروبية الرقمية" المدعومة من الدولة والتي يصدرها بنك الاحتياطي الهندي.