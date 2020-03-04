فيسبوك يغير المسار لليبرا، وتقدم محفظة أكثر شمولًا

تام شمس - الأربعاء 4 مارس 2020 08:49 صباحاً - قد يكون فيسبوك يفكر في تعديل خطته لإصدار ٢٠٢٠ من عملته المشفرة ليبرا.

فعندما قدّم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي ليبرا العام الماضي، ادعى أن العملة المشفرة ستكون عملة عالمية بسيطة لها القدرة على تحويل الاقتصاد العالمي. وسرعان ما عرف بأمرها المنظمون، ووجدوا أن على الشركة تقديم أسئلة أكثر من الإجابات حول ماهية العملة الرقمية.

وعلى الرغم من أن ليبرا ما زالت مستمرة، فإن موقع فيسبوك يعرض الآن العملات الحكومية مثل الدولار واليورو لدعم التوكن. ويبدو أن هذه الخطوة هي وسيلة لإرضاء المنظمين المترددين واكتساب دعم إضافي للخطة، التي لا يزال من المقرر إجراؤها في الربع الرابع.

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ووفقًا لتقرير بتاريخ ٣ مارس صادر عن بلومبرغ، ستكون كل من العملات المشفرة والعملات المعلنة متاحة على محفظة الشركة الرقمية، كاليبرا.

ومن خلال إعادة تصميم المحفظة الرقمية وتقليص ميزات العملة المشفرة، يأمل فيسبوك إصدار كاليبرا وليبرا في نفس الوقت، بشكل مبدئي في أكتوبر. وستتيح كاليبرا للمستخدمين إرسال واستلام الأموال - الآن بعملة الرصيد - وإجراء عمليات الشراء.

وهناك ما يقرب من ملياري شخص حول العالم يستخدمون فيسبوك. ويتيح توسيع السلة بتضمين عملات البنك المركزي إمكانية استخدام كاليبرا كنظام دفع أكثر تقليدية. حيث يمكن لأي مستخدم لديه ماسنجر أو وواتساب مثبت على أجهزته المحمولة إرسال الأموال عبر العالم بنقرة زر واحدة.