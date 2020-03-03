منصة بينانس Binance تدعم الإيداع والسحب مباشرة عبر البنك التركي Akbank

منصة بينانس Binance ، البورصة و المنصة العالية لتداول العملات المشفرة و عملات الفيات و التبادل بينهما، و هي المنصة الاكبر من حيث حجم التداول والمستخدمين ، اليوم أعلنت عن اضافة مؤسسة بنكية كاملة في Binance Global و هو بنك تركي، Akbank. الآن يمكن للمستخدمين من إيداع وسحب الليرة التركية TRY مباشرة و بشكل فوري من و الى Binance عبر بنك Akbank مع أكثر الرسوم تنافسية في تركيا.

تواصل Binance العمل مع قائمة متزايدة من الشركاء لتوفير الوصول إلى عالم التشفير بدون قيود في جميع أنحاء العالم ، وتسعى جاهدة لإنشاء المزيد من الطرق لشراء العملات المشفرة بالعملات المحلية و العكس بطريقة سريعة وآمنة.

كجزء من مهمة منصة بينانس Binance لمواصلة العمل على زيادة حرية المال في جميع أنحاء العالم وخاصة في بلد يعتمد على الأصول الرقمية بسرعة ، شركة بينانس Binance في صدد توسيع الخيارات المتاحة للسحب والايداع لخفض حاجز الدخول في صناعة التشفير و نظرًا لتطور صناعة التشفير مع منتجات و خدمات Binance التي تنمو جنبًا إلى جنب ، ستصبح عملية الاستثمار والتداول في صناعة التشفير اكثر سلاسة.

يمكن الآن لمستخدمي Binance من تركيا الإيداع والسحب مباشرة من خلال التحويل البنكي سواء كان لديهم حساب في Akbank أم لا.

في إشارة إلى النمو الكبير لحجم تداول بين زواج TRY و العملات المشفرة

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قال الرئيس التنفيذي ل بينانس Binance ان العملات المشفرة تشهد طلبًا قويًا في السوق التركية . ومن خلال تسمية تركيا كسوق مهم لـ Binance ، كرر بعد ذلك وصفه لتركيا بأنها بلد نابض بالحياة يتمتع بواحد من أقوى المطالب والاهتمام المتزايد السريع بالتشفير و Blockchain والتكنولوجيا بشكل عام.” وأضاف أنه عندما تنظم بينانس لقاءات محلية تركيا، فإن من بين من يكون موجودين في تركيا عادة من أكبر الشركات في جميع أنحاء العالم.

بهذه الخطوة بينانس، تتقدم على العديد من منصات تداول العملات المشفرة في دعم عملات الفيات و البنوك المركزية، لجدب العديد من المستخدمين إلى عالم التشفير و تسهير التحويل بين العملات المحلية و العملات المشفرة.

لإنشاء حساب في Binance وبدأ التداول هذا الموضوع يشرح كل شيئ : شرح منصة Binance ل تداول العملات الرقمية المشفرة بأمان