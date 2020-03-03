الحكومة الأمريكية تفرض عقوبات على اثنين من الرعايا الصينيين فيما يتعلق بمجموعة المخترقين لازاروس

تام شمس - الثلاثاء 3 مارس 2020 02:53 صباحاً - عاقبت وزارة مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأمريكية (OFAC) مواطنين صينيين متهمين بغسل العملات المشفرة التي سُرقت في عام ٢٠١٨. وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة العدل عن عريضة اتهام لغسل الأموال ضد نفس الشخصين.

ويرتبط نشاطهم بمجموعة لازاروس، وهي مجموعة قرصنة يزعم أنها مرتبطة بحكومة كوريا الشمالية. ويتهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بينين تيان وجويادونغ لي بالمساعدة في "نشاط ضار مُمكّن عبر الإنترنت". وقد ألقى الوزير ستيفن منوشن البيان التالي:

"واصل النظام الكوري الشمالي حملته واسعة النطاق من الهجمات الإلكترونية الشاملة على المؤسسات المالية لسرقة الأموال. وستواصل الولايات المتحدة حماية النظام المالي العالمي من خلال مساءلة أولئك الذين يساعدون كوريا الشمالية على الانخراط في جرائم الإنترنت." Advertisements

سرقة ٢٥٠ مليون دولار وغسل ١٠٠ مليون دولار

فيما يتعلق بتهم وزارة العدل المنفصلة، علق مساعد المدعي العام بريان بنشكويسكي من القسم الجنائي بوزارة العدل قائلًا:

"يُزعم أن هؤلاء المدعى عليهم قاموا بغسل أكثر من مئة مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة لإخفاء المعاملات لصالح الجهات الفاعلة الموجودة في كوريا الشمالية. وتؤكد تصرفات اليوم أن الإدارة سوف تخترق حجاب إخفاء الهوية الذي توفره العملات المشفرة لمحاسبة المجرمين، بغض النظر عن مكان تواجدهم".

وتزعم لائحة الاتهام أن "المتآمرين الكوريين الشماليين"، في عام ٢٠١٨، سرقوا عملات مشفرة بقيمة ٢٥٠ مليون دولار من البورصة (قد تشير إلى اختراق عملة كون تشك)؛ وقد تمكن تيان ينين ولي جويادونغ من غسل عملات المشفرة بقيمة ١٠٠ مليون دولار بين ديسمبر ٢٠١٧ وأبريل ٢٠١٩ لشركائهم من كوريا الشمالية.