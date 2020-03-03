متجر غوغل بلاي يزيل تطبيقات أخبار العملات المشفرة، بما في ذلك كوينتيليغراف

تام شمس - الثلاثاء 3 مارس 2020 02:53 صباحاً - يبدو أن متجر غوغل بلاي لتطبيقات الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد قد واجه مشكلة في الإبلاغ عن العملات المشفرة وأخبار بلوكتشين، حيث قام بإزالة عدد من التطبيقات البارزة، بما في ذلك تطبيقنا.

أحدث حظر؟

اعتبارًا من الساعة ٢:٠٠ مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لم تكن تطبيقات مواقع الأخبار المشفرة بما في ذلك كوينتيليغراف وكوين ديسك متوفرة في متجر بلاي.

لقطات من النتائج التي تم إرجاعها لكوينتيليغراف وكوين ديسك

لم تتواصل غوغل مع كوينتيليغراف بشأن الإزالة المخططة.

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من جانب كوينتيليغراف، نحن نعمل كثيرًا كما هو الحال دائمًا، وليس لدينا تفسير لسبب عدم توفر التطبيق.

استهدافٌ سابق للعملات المشفرة

ليست هذه هي المرة الأولى التي يضع فيها متجر بلاي أنظاره على العملات المشفرة. فقرب نهاية شهر ديسمبر، قام المتجر بإزالة تطبيق ميتاماسك. وفي ذلك الوقت، أخبر دان فيندلي، المطور المشارك في ميتاماسك، كوينتيليغراف:

"آمل جدًا أن يكون هذا خطًا صادقا من جانب مراجعي غوغل، ولكن بالاقتران مع جميع عمليات حظر العملات المشفرة المشفرة على يوتيوب، فإنه بالتأكيد يضعني في حالة متشككة حول كيفية تعامل غوغل مع التقنيات اللامركزية."

كان فيندلي يشير إلى حظر يوتيوب المستمر في ذلك الوقت على محتوى العملات المشفرة، والذي على الرغم من أنه استمر بضعة أيام فقط، إلا أنه أحدث موجات كبيرة في المجتمع.