بيتفينكس تقوم بإزالة ما يقرب من ٥٠ زوجًا من أزواج العملات المشفرة يوم ٦ مارس

تام شمس - الاثنين 2 مارس 2020 07:32 مساءً - سوف تقوم بيتفينكس، وهي البورصة التي تحتل المرتبة ١١ من حيث حجم التداول اليومي، بإزالة العشرات من أزواج تداول العملات في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ووفقًا لمنشور مدونة بتاريخ ٢ مارس، ستقوم بيتفينكس بإزالة ٤٦ زوجًا من عمليات التداول المشفرة يوم الجمعة، ٦ مارس نظرًا لانخفاض السيولة على المنصة.

وقد أشارت بورصة العملات المشفرة إلى أن حذف أزواج التداول هو إجراء شائع يتوقع أن يحسن السيولة على منصة بيتفينكس ويؤدي إلى "تجربة تداول أكثر انسيابية وتحسينًا لمستخدمينا".

وتتضمن غالبية أزواج التداول المزمع إزالتها يوم الجمعة قائمة واسعة من تداول العملات البديلة مقابل الأثير (ETH)، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية. وتتضمن هذه القائمة حوالي ٣٠ زوج تداول بما في ذلك عملات بديلة مثل توكن أوكي إكس (OKB) وفيرج (XVG) ونيوكليوس فيجن (NCASH).

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وهناك ١٦ زوج تداول آخر يشمل تداول العملات البديلة مقابل بيتكوين (BTC)، بما في ذلك أزواج مثل هايدرو بروتوكول (HOT) مقبل بيتكوين وميديكال تشين (MTN) مقابل بيتكوين. كما تشتمل أزواج التداول الأخرى على اثنين من العملات البديلة المتداولين مقابل داي (DAI): أوميسيغو (OMG) مقابل داي، وزيرو إكس (ZRX) مقابل داي، وزوج تداول واحد مع الين الياباني، XVG/JPY.

وقد أوصت بيتفينكس المستخدمين بإلغاء أي أوامر مفتوحة مع أزواج التداول أعلاه قبل ٦ مارس، الساعة ١٠:٠٠ بالتوقيت العالمي المنسق، مع ملاحظة أن جميع الطلبات المفتوحة المتبقية سيتم إلغاؤها تلقائيًا بواسطة النظام.

ووفقًا لبيانات خدمة تتبع العملة المشفرة كوين جيكو، تدعم بيتفينكس حاليًا حوالي ٣٥٠ زوج تداول على منصتها. واعتبارًا من وقت كتابة المقالة، يبلغ حجم التداول اليومي في بيتفينكس حوالي ١١٨ مليون دولار، وفقًا لبيانات كوين٣٦٠.