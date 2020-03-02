عروض التأمين الجديدة من لويدز تغطي العملات المشفرة المحتفظ بها في المحافظ الساخنة

تام شمس - الاثنين 2 مارس 2020 07:32 مساءً - توفر شركة التأمين العملاقة لويدز لندن الآن نوعًا جديدًا من بوليصات التأمين ضد المسؤولية لحماية العملات المشفرة في المحافظ الساخنة التي تضيع بسبب السرقة.

وقد تم الإعلان عن عرض لويدز الجديد من قبل نقابة لويدز بالتعاون مع شركة كوينكفر التي تركز على الإرادة المشفرة، بحدود لا تقل عن ١٠٠٠ جنيه إسترليني (١٢٧٥ دولارًا)، حسبما أعلنت لويدز يوم ٢ مارس. وتدعم هذه السياسة أيضًا مجموعة من شركات تأمين Lloyd الأخرى، بما في ذلك تي إم كيه وماركل، وجميعهم أعضاء في منتج لويدز "إنوفيشن فاسيليتي".

"إنها نوع جديد من بوليصة التأمين ضد المسؤولية ذات الحد الديناميكي الذي يزيد أو ينقص تمشيًا مع التغيرات في أسعار الأصول المشفرة. وهذا يعني أن المؤمن له سيتم تعويضه دائمًا عن القيمة الأساسية لأصوله المدارة حتى لو تذبذب هذا خلال فترة البوليصة".

الطلب على تأمين العملات المشفرة ينمو

أشار ماثيو جريفز، وكيل التأمين في أتريوم، زيادة الطلب على التأمين على العملات المشفرة بسبب شعبية هذه الأصول. وقد علق ديفيد جانزويسكي، الرئيس التنفيذي لشركة كوينكفر، قائلًا:

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"مع ارتفاع سوق الأصول المشفرة مرة أخرى في بداية عام ٢٠٢٠، تقف موجة جديدة من العملاء الغريبين في العملات المشفرة على أهبة الاستعداد للقفز، حيث تم تأجيلها في السابق بسبب عدم وجود حماية كافية ضد السرقة والخسارة. ومع هذه السياسة الجديدة المبتكرة، يمكننا إزالة هذه الحواجز وتوسيع جاذبية العملات المشفرة".

ولويدز ليست جديدة في تأمين العملات المشفرة. ففي أغسطس ٢٠١٩، بدأت لويدز في تأمين منصة حفظ العملات المشفرة "كينغدوم ترست".

وفي الآونة الأخيرة، اندلعت الأخبار أن شركة أمن بلوكتشين وخدمة محفظة العملات المشفرة بيتغو كانت تخطط لتوفير التأمين للعملات المشفرة من خلال لويدز. وضمن الشراكة، تم تعيين لويدز لتأمين ما يصل إلى ١٠٠ مليون دولار من الأصول التي تحتفظ بها بيتغو أو بيتغو ترست.