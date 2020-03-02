شرح سهل و مبسط ل ما هو IFRS المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

في هذا المقال سنشرح لكم ما هو IFRS المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، هو شيء مهم للاقتصاد العالمي، و قد يدعم بشكل كبير الاقتصاد المشفر في المستقبل. IFRS المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تم تصميمها لتحقيق الاتساق في الممارسات والبيانات المحاسبية ، ومساعدة الشركات والمستثمرين على إجراء تحليلات وقرارات مالية مستنيرة.

ما هو IFRS

تحدد مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS المعايير الكاملة لتحقيق الشفافية والمساءلة والكفاءة في الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم

تعزز الثقة والنمو والاستقرار المالي طويل في الاقتصاد العالمي.

تستفيد الشركات من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS لأن المستثمرين هم من يضعون الأموال في الشركات إذا كانت ممارساتهم التجارية شفافة و لا يوجد أي تلاعب.

أحيانًا ما يتم خلط IFRS المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بالمعايير المحاسبية الدولية IAS ، وهي المعايير الأقدم التي حلت محلها المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS. تم العمل ب IAS من عام 1973 حتى عام 2000 ، وحل مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB محل لجنة معايير المحاسبة الدولية IASC في عام 2001.

متطلبات IFRS المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

تغطي IFRS المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مجموعة واسعة من الأنشطة المحاسبية. هناك جوانب معينة من الممارسة التجارية التي وضعت IFRS المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية قواعد إلزامية :

بيان المركز المالي: هذا هو المعروف أيضا باسم الميزانية العمومية. تؤثر IFRS على الطرق التي يتم بها الإبلاغ عن مكونات الميزانية العمومية.

هذا هو المعروف أيضا باسم الميزانية العمومية. تؤثر IFRS على الطرق التي يتم بها الإبلاغ عن مكونات الميزانية العمومية. بيان الدخل الشامل: يمكن أن يتخذ هذا شكل بيان واحد ، أو يمكن تقسيمه إلى بيان الربح والخسارة وبيان الدخل الآخر ، بما في ذلك الممتلكات والمعدات.

يمكن أن يتخذ هذا شكل بيان واحد ، أو يمكن تقسيمه إلى بيان الربح والخسارة وبيان الدخل الآخر ، بما في ذلك الممتلكات والمعدات. بيان التغيرات في حقوق الملكية: المعروف أيضًا باسم بيان الأرباح المحتجزة ، وهذا يوثق تغيير الشركة في الأرباح أو الأرباح للفترة المالية المحددة.

المعروف أيضًا باسم بيان الأرباح المحتجزة ، وهذا يوثق تغيير الشركة في الأرباح أو الأرباح للفترة المالية المحددة. بيان التدفق النقدي: يلخص هذا التقرير المعاملات المالية للشركة في الفترة المحددة ، ويفصل التدفق النقدي في العمليات والاستثمار والتمويل.

بالإضافة إلى هذه التقارير الأساسية ، يجب على الشركة أيضًا تقديم ملخص لسياستها المحاسبية. غالبًا ما يتم عرض التقرير الكامل جنبًا إلى جنب مع التقرير السابق ، لإظهار التغييرات في الربح والخسارة. يجب على الشركة الأم إنشاء تقارير حسابات منفصلة لكل من الشركات التابعة لها.

IFRS المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مقابل المعايير الأمريكية American Standards

توجد فروقات بين IFRS المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الدول الأخرى والتي تؤثر على طريقة حساب النسبة المالية. على سبيل المثال ، IFRS ليست صارمة على تحديد الإيرادات والسماح للشركات بالإبلاغ عن الإيرادات في وقت أقرب ، وبالتالي ، قد تظهر ميزانية عمومية بموجب هذا النظام تدفقًا أعلى من الإيرادات مقارنةً بمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لها أيضا متطلبات مختلفة للنفقات. على سبيل المثال ، إذا كانت الشركة تنفق أموالًا على التطوير أو استثمارًا في المستقبل ، فلا يلزم بالضرورة الإبلاغ عنها كمصروفات يمكن أن تتم رسملتها.

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هناك اختلاف آخر بين المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمبادئ المحاسبية المقبولة عموما ، وهو تحديد طريقة حساب المخزون. هناك طريقتان لتتبع ذلك ،(المخزون الأول يخرج أولا FIFO) و (المخزون الأخير يخرج أولا LIFO). تعني FIFO أنه أحدث مخزون يجب تركه في المخزن حتى يتم بيع المخزون القديم. LIFO و تعني أن أحدث مخزون هو أول ما يجب بيعه.

تحظر IFRS المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية نظام ادارة التخزينLIFO ، في حين أن المعايير الأمريكية وغيرها تسمح للمشاركين باستخدامها بحرية.

بكل بساطة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS من أجل :

إنشاء لغة محاسبة مشتركة ، بحيث يمكن فهم الأعمال والحسابات من شركة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر.

أن تستفيد كل من الشركات والمستثمرين من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS لأن الناس أكثر ثقة في الاستثمار في الشركة إذا كانت ممارساتها التجارية شفافة وموثوقة.

يتم وضع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية ، وهو هيئة مستقلة تابعة لمؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، والتي تقدم تحديثات ورؤى وتوجيهات بشأن المعايير.

ما هو هدف IFRS

هدف IFRS المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هو جعل المقارنات الدولية سهلة قدر الإمكان. لم يتحقق هذا الهدف بالكامل لأنه ، بالإضافة إلى الولايات المتحدة التي تستخدم مبادئ المحاسبة المقبولة عموما ، و تستخدم بعض الدول معايير أخرى. و مبادئ المحاسبة المقبولة عموما الأمريكية مختلفة عن (مبادئ المحاسبة المقبولة عموما GAAP) الكندية. تعد مزامنة معايير المحاسبة في جميع أنحاء العالم عملية مستمرة في مجتمع المحاسبة الدولي.

في موقع IFRS المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تجدون كل التفاصيل : https://www.ifrs.org