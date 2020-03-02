شبكة بلوكتشين مفتوحة المصدر للتمويل المركزي من هوبي تنطلق الآن لاختبار بيتا العام

تام شمس - الاثنين 2 مارس 2020 01:32 مساءً - أعلنت شركة هوبي، وهي بورصة عملات مشفرة كبرى، عن إطلاق شبكة الاختبار العامة لسلسلة بلوكتشين للتمويل اللامركزي مفتوحة المصدر الخاصة بها، هوبي تشين، يوم ٢٩ فبراير. والهدف من ذلك هو توفير إطار عمل صديق للتنظيم لشركات الخدمات المالية لنشر التطبيقات في مجموعة متنوعة من القطاعات المتعلقة بالتمويل.

وتشتمل هوبي تشين على نموذج حوكمة مرن يدعم كل من المنظمين والمؤسسات. واستنادًا إلى إجماع مفوض على إثبات المصالح، يسمح للجهات التنظيمية بالمساهمة في الشبكة من خلال نقاط تنظيمية فريدة.

إن تنفيذ بروتوكولي اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) يتكامل بنظام معرف لامركزي لتوفير هويات رقمية يمكن التحقق منها على الشبكة.

ولكي يزدهر التمويل اللامركزي، يتطلب النظام البيئي من المنظمين والشركات وضع معايير معًا، وفقًا لنائب رئيس هوبي غروب للأعمال العالمية، سيارا صن:

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"مع هوبي تشين، نريد توفير الإطار اللامركزي الذي يسهل التعاون على مستوى الصناعة، وهو أمر بالغ الأهمية لاعتماد التمويل اللامركزي على نطاق واسع."

ميزات مبتكرة

تم تصميم بنية السلسلة لدعم المعاملات ذات الحجم الكبير التي تتطلبها الخدمات المالية، وتوفر إمكانات إدارة الأصول الخاصة بها دعمًا لقابلية التشغيل المتبادل بين الأصول المتعددة.

وقد تم تطويره للتفاعل مع مجموعة واسعة من الشبكات المركزية واللامركزية، من خلال دعم العقود الذكية التي ينشرها المستخدمون والجهات الفرعية الخارجية.

وتدعم السلسلة الأصول الشائعة مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH)، إلى جانب الأصول الصادرة من هوبي، بما في ذلك هوبي توكن (HT)، والذي سيكون بمثابة التوكن الوحيد للأداة على الشبكة.