كوين بيز تسجّل كعضو من الدرجة الثانية لدى رابطة بورصات العملات الافتراضية اليابانية

تام شمس - الاثنين 2 مارس 2020 01:32 مساءً - أعلنت رابطة بورصات العملات الافتراضية اليابانية (JVCEA) - وهي المنظمة الرسمية للتنظيم الذاتي لمجال العملات المشفرة في اليابان - يوم ٢ مارس أن ثلاث شركات إضافية قد سجلت للتو كأعضاء من الدرجة الثانية.

حيث قامت كوين بيز وديجيتال أسيت ماركت وطوكيو هاش بالتسجيل حسبما ذكرت رابطة بورصات العملات الافتراضية اليابانية. ويمكن تسجيل أعضاء الدرجة الثانية في الوكالة كشركات بوصات عملات مشفرة، أو شركات تخطط للتقديم.

وقد تم الإبلاغ عن ترخيص كوين بيز في اليابان عام ٢٠١٩، لكنه لم يحقق أي تقدم منذ العام الماضي. ومع ذلك، فقد وجدت بورصة العملات المشفرة طرق أخرى لتوسيع نفوذها في السوق اليابانية. كان أحدهما من خلال الشراكة مع بنك طوكيو-ميتسوبيشي يو إف جي من أجل جهود التوسع الدولي لكوين بيز.

بورصات العملات المشفرة المسجلة في اليابان

تقدمت شركات يابانية بارزة أخرى بطلب للحصول على ترخيص تشغيل بورصات عملات مشفرة لدى هيئة الرقابة المالية، بما في ذلك شركة الرسائل العملاقة لاين.

كوين بيز، على الرغم من عدم نجاحها حتى الآن في اليابان، إلا أنها حصلت على ترخيص بالنقود الإلكترونية من مصرف أيرلندا المركزي في أكتوبر. وقد انتقلت البورصة أيضًا إلى البيروقراطية في الولايات المتحدة للتسجيل كتاجر وسيط لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة في يونيو ٢٠١٨.