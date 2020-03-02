شركة ناشئة بالمملكة المتحدة تضع المزارعين الهايتيين ومحاصيلهم على بلوكتشين

تام شمس - الاثنين 2 مارس 2020 07:35 صباحاً - أعلنت شركة تكنولوجيا بريطانية مؤخرًا عن وجود نظام بيئي رئيسي للمزارعين في هايتي، مما يضفي وضوحًا على سلسلة التوريد بينما يعزز المبيعات.
وكانت شركة أغريليدجر، وهي مجموعة بلوكتشين مقرها في المملكة المتحدة، مسؤولة عن بناء هذا النظام البيئي الجديد. وكان هدفهم هو ضمان حصول المزارعين على رواتب كافية مقابل محاصيلهم، وفقًا لما ورد في مقال نشر في سبرينغ ويز يوم ٢٨ فبراير.
كل مزارع هو جزء من النظام
يعين حل أغريليدجر القائم على بلوكتشين المزارعين المسجلين في النظام برقم معرف رقمي. ومع هذا المعرف، يصبح المزارعون جزءًا من سلسلة التوريد الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، تسمح أغريليدجر لهؤلاء المزارعين الهايتيين بترميز منتجاتهم، مما يمنحهم إمكانية أكبر للوصول إلى التعاملات المباشرة.
بلوكتشين تُبقي البيانات صادقة
لقد سمحت أسس بلوكتشين لشركة أغريليدجر بحل أكثر شفافية مما كان موجودًا في المنطقة سابقًا. حيث أصبح يمكن للأطراف الآن أن تثق في صحة البيانات التي تتفاعل معها، الأمر الذي يسهل عملية الحصول على القروض والخدمات المالية الأخرى للمزارعين المشاركين.
كما يقوم النظام الإيكولوجي بتدوين المحافظ والمدفوعات الرقمية، مما يعزز الفوائد الإضافية من الراحة والسرعة.
وبالنظر إلى المستقبل، يهدف أغريليدجر إلى إنشاء منصة برمجيات كخدمة يمكن للموردين وتجار التجزئة التفاعل عليها.
وتستمر إدارة سلسلة التوريد في النمو كحالة استخدام ساخنة لتكنولوجيا بلوكتشين. فمنذ بضعة أسابيع فقط، بدأت أفريل غروب، وهي شراكة صناعية زراعية متخصصة في التغذية، في استخدام شبكة بلوكتشين فود ترست لسلسلة التوريد الخاصة بها.
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