دبي ترحب بالأعمال التجارية العالمية من خلال أول منصة بلوكتشين لممارسات اعرف عميلك

تام شمس - الاثنين 2 مارس 2020 01:38 صباحاً - أعلن مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وبنك المشرق عن إطلاق منصتهما الجديدة لتبادل البيانات القائمة على بلوكتشين في الأول من مارس.

وستتيح هذه المنصة للشركات والأعمال المرخصة فتح حسابات مصرفية رقمية على الفور عن طريق التحقق من هوياتهم من خلال بلوكتشين داخلي.

وتحقق المشرق ذلك عن طريق إزالة إجراء اعرف عميلك الورقي واستبداله بأحد الإجراءات الرقمية المتمحورة حول بلوكتشين. يجهز مركز دبي المالي العالمي كل سجل جديد من سجلات اعرف عميلك كجزء من طلب ترخيص الشركة. وبعد موافقة العميل، تتم مشاركة هذه المعلومات إلكترونيًا مع المشرق عبر بلوكتشين. والنتيجة هي تبسيط العملية التي تمر بها الشركات حاليًا عند فتح حساب مصرفي جديد. وهذا سيجعل من الأسهل والأسرع للشركات الجديدة القيام بأعمال تجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقًا لبيانهم، قامت شركة نوربلوك للتكنولوجيا المالية المحتضنة في مركز دبي المالي العالمي بتزويد منصة بلوكتشين (Fides)، وصاغت غولينغ WLG الاتفاقيات القانونية، ودعمت ديلويت المشرق بالحوكمة وإدارة البرامج.

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تغيير إطار عمل مركز دبي المالي العالمي يجعل أعمال التكنولوجيا المالية أكثر جاذبية لبقية العالم

التغييرات الأخيرة في إطار مركز دبي المالي العالمي هي التي جعلت إطلاق بنك المشرق مؤخرًا ممكنًا. ويعد مركز دبي المالي العالمي أحد المناطق الحرة المستقلة في دبي، حيث يمنح الشركات ملكية بنسبة ١٠٠٪ لأعمالها دون الحاجة إلى شريك محلي.

كما يركز الإطار القانوني لمركز دبي المالي العالمي على حماية البيانات، مع الحفاظ على الممارسات التي تتوافق مع جميع لوائح الاتحاد الأوروبي وإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد تم تصميم نظامهم لمساعدة المؤسسات على معالجة معلومات التوافق الشخصية الخاصة بهم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق كل فرد في الخصوصية. وقد صرح أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لشركة المشرق:

"يتماشى البرنامج مع استراتيجية الإمارات العربية المتحدة بلوكتشين الإستراتيجية ٢٠٢١، مع تخصيص بداية رحلة نحو رؤية أوسع لتشكيل اتحاد البنوك والهيئات الحكومية بالإضافة إلى هيئات الترخيص الأخرى، من أجل المشاركة السلسة لبيانات عميل اعرف عميلك، مما يؤدي إلى زيادة الشفافية، إضافة أمان وتجربة أفضل للعملاء .."

وحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، اتخذت الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا موقفًا إيجابيًا في مجال العملات المشفرة وبلوكتشين. بالإضافة إلى منصة اعرف عميلك من المشرق، هناك العديد من المبادرات القائمة على أساس بلوكتشين قيد التطوير أيضًا. ويشمل ذلك مشروعًا تجاريًا رقميًا يُعرف باسم "طريق الحرير الرقمي"، ومنصة لتبادل المستندات تُعرف باسم "نك ترست نتورك".