رئيس التكنولوجيا بتيثر سيروي قصة العملة المستقرة في المؤتمر القادم

تام شمس - الأحد 1 مارس 2020 07:39 مساءً - وسط دعاوى قضائية جارية حول عملة تيثر المستقرة المثيرة للجدل، يخطط مدير التكنولوجيا للشركة لتوضيح خلفية الأصول في مؤتمر قادم.

حيث قال بيان صادر عن شركة كريبتوكومبير يوم ٢٨ مارس، إنه من المقرر أن يروي مدير التكنولوجيا لكلٍ من بيتفينكس وتيثر "قصة بداية ونجاح تيثر" في خطاب رئيسي في قمة كريبتوكومبير ديجيتال أسيت في لندن يوم ١٠ مارس.

يبدو مدير التكنولوجيا للشركة واثقًا

على الرغم من أن شركة تيثر ما زالت متورطة في معركة قانونية معقدة، إلا أن مدير التكنولوجيا في الشركة تعتقد أن ثبوت كوين في أفضل حالاته. حيث قال أردوينو في بيان "من خلال الابتكار المستمر، أصبحت تيثر أقوى من أي وقت مضى"، مضيفًا:

"أنا متحمس لتبادل نظرة عامة على قصتنا حتى الآن وتقديم لمحة عن خططنا المثيرة للمستقبل." Advertisements

تيثر لا تزال تواجه دعوى قانونية

على مدى السنوات القليلة الماضية، شعرت تيثر وبيتفينكس بأعباء لا تعد ولا تحصى من المزاعم الخبيثة. وتشمل الدعاوى القضائية الحالية بعض المخاوف التي كانت تلوح في الأفق لبعض الوقت.

تجد تيثر حاليًا نفسها في خضم المسائل القانونية الملحة، وتواجه الدعوى الجماعية التي شهدت تغطية إعلامية كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية. وتشير الدعوى أن تيثر قد تلاعبت بسوق العملات المشفرة في عام ٢٠١٧، ولعبت دورًا في الارتفاع الكبير الذي شهدته الصناعة في ذلك العام.

وفي الآونة الأخيرة، وصفت آيفينكس، وهي الشركة التي تقف وراء تيثر، مزاعم التلاعب في السوق الحالية بأنها "متهورة وكاذبة"، وفقًا لبيان تلقاه كوينتيليغراف.