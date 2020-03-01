كراكن تتبرع بمبلغ ١٧,٥ بيتكوين لمساحة المخترقين الأخلاقيين نويزبريدج

تام شمس - الأحد 1 مارس 2020 07:39 مساءً - في ٢٧ فبراير، استيقظ داعية ومناصر نويزبريدج، جون باكوس، ليرى ما يقرب من ١٧,٥١٣ بيتكوين (BTC) - أي ما يعادل حوالي ١٥٦٠٠٠ دولار في ذلك الوقت - قد تم إيداعهم في محفظة العملات المشفرة الخاصة بنويزبريدج.

وقد جاء الإيداع غير المتوقع من بورصة العملات المشفرة كراكن التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لها. وقد أرسلت البورصة عملات بيتكوين كتبرع استجابة لتغريدة قام بها باكوس في اليوم السابق لطلب أموال للمساعدة في الحفاظ على نويزبريدج قيد التشغيل.

المصدر: تويتر

في مقابلة مع كوينتيليغراف يوم ٢٧ فبراير في نويزبريدج، قال باكوس إنه شعر بالصدمة لرؤية أنه تم إيداع ١٧,٥ بيتكوين في محفظة نويزبريدج. حيث قال:

"لقد أرسلت تغريدة تطلب التبرعات بعد ظهر يوم ٢٦ فبراير. وبحلول نهاية الليل، كنت متحمسًا لرؤيتنا أننا جمعنا ٢٠٠ دولار. استيقظت في صباح اليوم التالي ودققت في تويتر ثم رأيت التغريدات من حساب كراكن."

وقد قال باكوس إنه في البداية لم يكن يعرف كيفية تفسير التغريدة التي أرسلتها كراكن، والتي كانت نصها:

المصدر: تويتر

لاحظ باكوس بعد ذلك رابطًا إلى معاملة بعد النص. حيث قال:

"كان هناك حوالي ثلاثين إعلانًا وخمسون ناتجًا مرتبطًا بالرابط، لذلك لم يمكنني معرفة مقدار الأموال الموجودة في البداية. ثم رأيت عنوان نويزبريدج مع ١٧,٥ بيتكوين فيه. لم أكن متأكدًا مما إذا كان هذا حقيقيًا في البداية. ذهبت إلى قناة نويزبريدج سلاك وأكد عضو آخر أنها حقيقية بالفعل."

التعليق: صورة من داخل نويزبريدج؛ من: ستيف داغوستينو لكوينتيليغراف

"كريبتو تويتر" أنقذ نويزبريدج

أوضح باكوس ، الذي يقوم بزيارة نويزبريدج منذ عام ٢٠١٣، أن مساحة القرصنة الفوضوية التي تقع في قلب ميشن ديستركت في سان فرانسيسكو تعتمد بالكامل على أموال من المانحين. حيث قال:

"لا أحد على وجه الخصوص يدير نويزبريدج. المساحة موجودة منذ اثني عشر عامًا حتى الآن وقد جاء تمويلنا دائمًا من التبرعات. وأي شخص مرحب به للمجيء والعمل هنا. ولكن كانت هناك عدة مرات في الماضي حيث نفدت أموالنا تقريبًا. وفي هذه الحالة، كان هذا صحيحًا - لقد نفد المال، لذا التفت إلى كريتو تويتر للحصول على المساعدة."

ووفقًا لما ذكره تايلر ماران، أمين الصندوق والمانح في نويزبريدج، فإن نظام الرش في نويزبريدج داخل المبنى لم يرق لمستوى قاعدة مدينة سان فرانسيسكو. وأبلغ كوينتيليغراف أن هناك حاجة إلى حوالي ١٥٠٠٠٠ دولار لإصلاح نظام الرش في المبنى وحده.

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كما ناقش مقال في سان فرانسيسكو، تم نشره في أبريل ٢٠١٩، التحسينات والتمويل المطلوبين من قبل نويزبريدج للحفاظ على تشغيل الفضاء. ثم أخبرت عضوة نويسبريج فيكتوريا فيرس ذا إكزامينر:

"تواجه نويزبريدج غرامة بقيمة ٣٠٠٠٠ دولار بسبب مخالفات القواعد وقد تم الاستشهاد بها من قبل ذا سيتي بسبب البناء غير المسموح به. ووفقًا لإدارة التفتيش على المباني في سان فرانسيسكو، فإن الانتهاكات تشمل حمامين تم بناؤهما بشكل شبه بدون تصاريح، وقواطع غير منفذة وإضافة قاطعة ليزر صناعية."

أشار ماران كذلك إلى أن نويزبريدج يحتوي على أقدم المصاعد في سان فرانسيسكو، والتي يبلغ عمرها ١٠٠ عام تقريبًا ولم تسير منذ أكثر من عام. وقال إن هذا الأمر قد أدى للأسف إلى الحد من إمكانية الوصول إلى المساحة

حيث أوضح ماران أن "نويزبريدج تحتاج إلى تحسينات ستبدأ من حوالي ١٥٠٠٠٠ دولار".

ماذا يوجد في نويزبريدج؟

أخبر ماران كوينتيليغراف أن المصدر المفتوح واللامركزية هما قيمتان يفخر بهما دعاة نويزبريدج. وقال إن العديد من الأشخاص الذين يعملون من نويزبريدج يشاركون في مجتمع العملات المشفرة وبلوكتشين:

"يعد بناء محافظ الأجهزة نقطة تركيز كبيرة هنا كما يتم أيضًا إنشاء اللمس لدفع أنظمة الدفع الخفيفة".

وقال ماران أيضا أن تبرع كراكن بقيمة ١٧,٥ بيتكوين هو أكبر تبرع حصلت عليه نويزبريدج على الإطلاق. حيث أوضح قائلًا:

"نحن نُدار بواسطة مساعدة المجتمع البحتة. ويمكن لأي شخص أن يأتي ويعمل هنا. ولا نرفض أي أحد على الإطلاق بسبب نقص الأموال. يتبرع معظم الناس بمبلغ ٥ دولارات شهريًا، وقد أبقتنا هذه المساهمات ندفع الإيجار لمدة اثني عشر عامًا.

وعندما سئل عما ستفعله نويزبريدج الآن بعد التبرع بمبلغ ١٥٦٠٠٠ دولار، أوضح ماران أنه غير متأكد من ذلك حتى الآن.

وقال "أريد أن أتأكد من أن الأموال تنفق في مصلحة المجتمع". "لست متأكدًا من ما سنفعله بالتمويل حتى الآن، لكنه سيتجه نحو تحسين النظام البيئي".

وقال إن الانتقال احتمال ممكن، على الرغم من أنه سيكون من الصعب تغيير المواقع، قائلًا:

"قد نضع الأموال في مقابل ترقيات الرش أو ربما سننقل المساحة إلى مكان آخر. لقد وصلنا إلى هنا منذ اثني عشر عامًا وهناك الكثير من المرفقات إلى المكان. لكن هناك أيضًا قيود".

التعليق: صورة لمراسلة كوينتيليغراف، راشيل وولفسون، مع أمين صندوق نويزبريدج والداعية تايلر ماران؛ من: ستيف داغوستينو