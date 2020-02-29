لماذا يحقق سعر Tezos مكاسب كبيرة؟

إذا كنت من متابعي اخبار العملات المشفرة، فسترى الكثير من الاخبار عن سعر Tezos (عملة XTZ) و كيف لها ان وصلت الى مستويات مرتفعة. على الرغم من أن العديد من العملات المشفرة، بما في ذلك عملة البيتكوين تتقدم بشكل جيد منذ بداية العام ، فمن المرجح أن تكون Tezos هي العملة التي تسمع عنها أكثر شيئ.

هل هناك سبب محدد للاتجاه الصعودي الأخير ل Tezos ؟ أو هل هذا جزء من اتجاه وسع في صناعة العملة المشفرة؟ هيا لنبدأ مع الأساسيات اولا.

ما هو تيزوس Tezos ؟

أكملت Tezos عملية جمع المال عبر ICO في المرحلة الاولى التي جمعت أكثر من 232 مليون دولار في صيف عام 2017. تم إنشاؤها بواسطة فريق مكون من زوج و زوجة آرثر وكاثلين بريتمان.

يشارك Tezos أوجه التشابه مع منصة العقود الذكية Ethereum. يكمن الاختلاف الرئيسي بين الإثنين في اعتقاد آرثر بريتمان بأن Ethereum كانت متمسكة بالمطورين الأساسيين و هذا ما خلق العديد من المشاكل عند الهارد فورك DAO، وبالتالي فإن Tezos جاء ليحل تلك المشاكل عبر خلق طبيعة ذاتية التعديل و التوسيع.

يمكن لحاملي Tezos التصويت لصالح التغييرات في نظام التيزوس و عملته المشفرة، وإذا توصل المجتمع إلى قرار الأغلبية ، تتم معالجة التغييرات.

لم يتم إطلاق Tezos بسلاسة كبيرة. خلقت القضايا المحيطة بالدعاوى القضائية بين أعضاء مؤسسة Tezos و Breitmans عناوين الصحف. كان على Tezos أيضًا التعامل مع مسألة ما إذا كان يجب تصنيف العملة المشفرة كضمان. هذه مشكلة شائعة مع العديد مثل Siacoin و EOS اللتين تمت تسويتهما مؤخرًا مع هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة. في الوقت الحالي ، يبدو أن Tezos آمن في هذا الصدد.

ما هو تيزوس Baking ؟

تتمثل إحدى نقاط البيع الرئيسية لأصحاب Tezos في الأرباح السلبية التي يمكن تحقيقها عن طريق “ما يسمى ب baking وهي عملية تشبه “عملية التخزين”. في جوهرها ، هذا يعادل الحصول على الفائدة في حساب مصرفي تقليدي.

مع اعتماد Tezos على بروتوكول “إثبات الحصة” ، فإنه يتيح للمستخدمين الذين لديهم أكثر من 8000 عملة XTZ القيام بعملية Baking لعملة Tezos وكسب المزيد في المقابل. يمكن تحقيق هذه العملية عن طريق إنشاء العقدة الخاصة بك.

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بدلاً من ذلك ، يمكن لحاملي Tezos تفويض حقوقهم في Baking من خلال منصات عمل كبيرة مشفرة مثل Coinbase و Ledger التي تقدم الخدمة. تقدم ليدجر عائد سنوي تقريبي 6% لعملية Baking لعملة Tezos من خلال نظامها.

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بالنسبة لكثير من عشاق Tezos ، تعد القدرة على ال Baking عبر أكبر منصات العملات المشفرة أحد الأسباب الرئيسية لرؤيتهم لمستقبل إيجابي للعملات المشفرة.

ارتفاع اسعر Tezos مؤخرا

كانت Tezos محطة اهتمام العديد من مواقع الاخبار و مواقع التواصل الاجتماعية مؤخرًا حيث أثبتت العملة المشفرة أنها قوية في السوق المضطربة. أظهر العديد من المتداولين دعمهم لعملة XTZ واقترحوا أن السعر بدأ للتو في إظهار طبيعته الحقيقية.

منذ بداية العام ، تضاعفت تيزوس بأكثر من الضعف وحتى اقتربت من المستويات المرتفعة التي بلغت 4 دولارات قبل أن تكافح هذا الأسبوع، مثلها مثل بقية العملات المشفرة في السوق. على عكس العديد من ICO ، أن Tezos رغم معاناته الاولية نسبياً فرض نفسه كمشروع قوي و عملة تستحق المتابعة.

يعتقد أعضاء مجتمع Tezos أن خيار Baking على مواقع مثل Coinbase يمكن أن يكون مفتاحًا إذا وصل أعضاء جدد إلى سوق العملة المشفرة ، تمامًا مثلما فعلوا في عام 2017. إن عرض تحقيق دخل سلبي ، خاصة في وقت تزداد فيه البنوك تقديم أسعار فائدة منخفضة ، هو بديل جذاب.

نظرًا لأن مؤيدي ال Bitcoin و Ethereum والعديد من الآخرين يواصلون الحديث مع بعضهم البعض عن العملة المشفرة التي ستغير العالم، فإن Tezos بدأت بهدوء في عملها. إذا كان من الممكن فصلها تمامًا عن العملات المشفرة الأخرى والارتفاع عند هبوط السوق بشكل دائم ، فمن غير المحتمل ان تكون العمية المشفرة الاقوى في العالم.