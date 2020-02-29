الكثير من الاشخاص الذين حققوا ثروة من البيتكوين حصلوا أولاً على البيتكوين Bitcoin بالمجان عبر صنابير البيتكوين. اليوم لا يزال هناك عدد من الطرق للحصول على البيتكوين بالمجان ،عبر AirDrop والهبات وبرامج الإحالة و صنابير البيتكوين.

كيف تحصل على البيتكوين Bitcoin بالمجان بدون شرائه او الدفع مقابل ذلك

إذا كنت ترغب في البدء في كسب عملة البيتكوين أو اختبار استخدام الأصول الرقمية المشفرة دون الحاجة إلى الدفع كقابل ذلك، فهناك العديد من الخيارات المتاحة لك للقيام بذلك. سيقدم هذا الدليل بعضًا منها قبل مراجعة عدد قليل من صنابير البيتكوين التي لا تزال تعمل اليوم.

واحدة من أفضل الطرق للحصول على عملة البيتكوين هي كسبها من شيء تفعله بالفعل بالمقابل. لذلك إذا كان لديك موقع ويب أو مدونة أو حتى مجرد عدد كبير من الأصدقاء عبر الإنترنت ، يمكنك الاستفادة من ذلك من خلال الانضمام إلى برنامج الإحالة الذي يدفع مقابل العملات المشفرة.

يقدم موقع Bitcoin.com برنامج الاحالة لألعاب Bitcoin ، حيث يمكن للمستخدمين لعب ألعاب شائعة باستخدام BTC و BCH. لا يتطلب الأمر أي تسجيل ويتيح لك كسب ما يصل إلى 25%. للانضمام إلى هذا البرنامج ، كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى صفحة إحالة BCH أو صفحة إحالة BTC ، وسيتم بالفعل إعداد حسابك تلقائيًا، ستجد روابط و بارنرات اعلامنية، روج لهم و اكسب البيتكوين مجانا على كل شخص دخل عبر رابطك و بدأ في لعب العاب Bitcoin.

يتم تقديم برنامج إحالة آخر من الشركة من خلال شبكة البلوكشين الذي تركز على الخصوصية لتبادل عملة البيتكوين كاش عبر local.Bitcoin.com. يمكّنك هذا من مشاركة رابط الإحالة الخاص بك مع أي شخص تعتقد أنه مهتم بالتداول في السوق وكسب البيتكوين كاش BCH مقابل كل عملية تداول يقوم بها. بمجرد أن يكون لديك حساب على المنصة ، ما عليك سوى زيارة صفحة الإحالة للحصول على رابط إحالة. سينقلهم هذا الارتباط local.Bitcoin.com إلى صفحة تسجيل ، قم بإنشاء حساب ، سيتم إضافتهم إلى قائمة المستخدمين. ستربح 20% على كل رسوم المتداوليين.

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و بما أننا بصدد الحديث عن Bitcoin.com Local ، أضافت المنصة مؤخرًا بوابة مخصصة لبيع وشراء المتجات مقابل عملة البيتكوين كاش. هذا Marketplace لإدراج السلع والخدمات التي تتيح لأي شخص بيع و شراء المنتجات مقابل BCH مباشرة. لذلك إذا كان لديك هاتف ذكي قديم أو أي شيء آخر لم تعد تستخدمه ، فيمكنك بيعه مباشرة وتحويله إلى عملات مشفرة مجانية.

توفر لك خدمة Bitcoin.com المجاني حقًا وسيلة سهلة للحصول على البيتكوين كاش بالمجان بفضل الرسوم المنخفضة للغاية على شبكة Bitcoin Cash التي تتيح لك ذلك. حصل أكثر من 300000 شخص على BCH مجانية من خدمة الصنابير، في عملية تستغرق ثانيتين.

إن كنت مهتم فقط في كسب البيكوي بالمجان، فعبر البيتكوين كاش حوله مباشرة في اقل من ثانية الى البيتكوين، عبر العديد من منصات تداول العملات المشفرة

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