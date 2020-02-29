ينبغي استبدال جاك دورسي كرئيس تنفيذي لتويتر، حسبما يقترح أحد المستثمرين

تام شمس - السبت 29 فبراير 2020 05:03 مساءً - يضغط المستثمر الملياردير، بول سينغر، لإقالة جاك دورسي من منصب الرئيس التنفيذي لتويتر. فوفقًا لمقال نشرته سي إن بي سي بتاريخ ٢٨ فبراير، فإن مؤسس إليوت مانجمنت والمستثمر الناشط يشعر بالقلق إزاء تقسيم وقت دورسي بين شركتين تزيد قيمتهما عن ٥ مليارات دولار، ورغبته في الانتقال إلى إفريقيا.

سينغر يشكك في تركيز دورسي

استحوذ صندوق التحوط البالغ حجمه ٤٠,٢ مليار دولار والذي تديره شركة سينغر على حصة كبيرة في شركة التواصل الاجتماعي العملاقة مؤخرًا، وقد رشح بالفعل أربعة مديرين بديلين إلى مجلس إدارة تويتر وفقًا للتقارير.

وقد واجه دورسي من قبل انتقادات لدوره كرئيس تنفيذي لشركتين مدرجتين في البورصة؛ تويتر وسكوير، وكلاهما لهما تقييمات سوقية تتجاوز قيمتها ٥ مليارات دولار. ويشعر سينغر بالقلق أيضًا إزاء خطة دورسي للعمل لمدة تصل إلى ستة أشهر في العام في إفريقيا.

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سكوير وتويتر كلاهما مؤيدان لبيتكوين

يعد دورسي مؤيدًا لوقت طويل لبيتكوين وكان له دور أساسي في تنفيذ عملية سهلة لاستخدام بيتكوين في شركته، مع كاش آب التابعة لسكوير. وحسبما ذكر كوينتيليغراف هذا الأسبوع، فإن نصف إيرادات كاش آب بالكامل تأتي الآن من إيرادات بيتكوين ذات الصلة.

حيث استثمرت سكوير أيضًا في سكوير كريبتو، وهو فريق ممول من سكوير، مكلف بتحسين النظام البيئي الشامل لبيتكوين. وقد قام سكوير كريبتو بعدد من التعيينات في عام ٢٠١٩، بما في ذلك تعيينه الأول، ستيف لي، الذي أوضح منصبه في تغريدة مؤخرًا: