ويلشاير فينيكس تنتقد هيئة الأوراق المالية والبورصات لرفض صندوق بيتكوين المتداول في البورصة

تام شمس - السبت 29 فبراير 2020 05:03 مساءً - استجابت ويلشاير فينيكس، وهي شركة لإدارة الأصول مقرها نيويورك، إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات بالولايات المتحدة لرفضها لصندوق بيتكوين المتداول في البورصة المقترح.

وتؤكد الشركة أنها "تشعر بخيبة أمل كبيرة" من قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات، مشددةً على أنها بذلت جهودًا كبيرة لضمان الامتثال لتوقعات هيئة الأوراق المالية والبورصات:

"لقد بذلنا قصارى جهدنا لجذب انتباه هيئة الأوراق المالية والبورصة بشأن هذه القضية الهامة، بما في ذلك إجراء تحليل مستفيض تم إتاحته لموظفي هيئة الأوراق المالية والبورصات، وتقديم البيانات الرئيسية، وتقديم تقديم معلومات إضافية لتسهيل إدراج قائمة بالعملة المرتبط بها لتنظيم الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة ببيتكوين في الولايات المتحدة. لسوء الحظ، يُظهر الطلب أن كل هذه الجهود لم تحظ بالاهتمام الكامل من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات."

حكم هيئة الأوراق المالية والبورصات يستمر في ذكر التهديدات للمستثمرين الأمريكيين

قدمت ويلشاير فينيكس طلب "صندوق بيتكوين والخزانة الأمريكية الاستثماري" المقترح إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات خلال يناير ٢٠١٩. ووصفت الشركة الصندوق بأنه "يحث المستثمرين على التعرض لبيتكوين بطريقة أكثر كفاءة وملاءمة وأقل تقلبًا من شراء بيتكوين بصورة مستقلة."

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وعلى الرغم من قيام الشركة بإجراء ستة تعديلات على طلبها خلال ١٣ شهرًا، رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصة طلب ويلشاير فينيكس في ٢٦ فبراير، مشيرة إلى مخاوف التلاعب في السوق وحماية المستثمرين.

ورد ويليام هيرمان، العضو المنتدب لشركة ويلشاير فينكس، بالقول إن صندوق بيتكوين المتداول في البورصة المنظمة من شأنها أن توفر للمستثمرين الأفراد وسيلة أكثر أمانًا للوصول إلى التعرض لـ بيتكوين، مضيفًا أن الطلب على العملة المشفرة سيستمر في النمو بغض النظر عن حكم هيئة الأوراق المالية والبورصات:

"يستثمر العديد من مستثمري التجزئة بالفعل في هذه السلعة ويستمر طلب المستثمر في النمو كل يوم. وقد تم إنشاء الصندوق المتداول في البورصة الخاص بنا لتزويد المستثمرين بالتعرض لعملات بيتكوين من خلال سيارة منظمة وشفافة تخفف أيضًا من التقلبات. وفي رأيي، لقد تسببت اللجنة في أضرار كبيرة للجمهور برفض هذا الطلب."

صرح هيرمان أيضًا بأن "هيئة الأوراق المالية والبورصات قد أنشأت اختبارًا للمنتجات المتداولة في البورصة المرتبطة ببيتكوين والتي لا تتفق بوضوح مع قانون البورصات".