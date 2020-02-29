الشركة الناشئة المدعومة من بيتر ثيل تقول إن تكساس هي أفضل مكان لتعدين بيتكوين

تام شمس - السبت 29 فبراير 2020 03:01 مساءً - وصف أليكس ليغل، الرئيس التنفيذي لشركة لاير ون تكنولوجيز، وهي شركة لتعدين بيتكوين مقرها الولايات المتحدة أعلنت مؤخرًا عزمها على إعادة ٣٠٪ من قوة هاش بيتكوين بحلول عام ٢٠٢٢، تكساس بأنها تقدم للقائمين بالتعدين "أرخص طاقة في العالم، على نطاق واسع".

منذ أقل من أسبوعين، بدأت لاير ون عمليات التعدين في منشأتها في غرب تكساس، حيث جلبت العديد من منصات الحاويات ٢,٥ ميغاوات عبر الإنترنت.

تعد تكساس أكبر منتج لطاقة الرياح في الولايات المتحدة، حيث تفوقت على المنتجين الثاني والثالث والرابع الأكبر مجتمعين. وإذا كانت تكساس دولة مستقلة، فستكون خامس أكبر مولد للطاقة الريحية في العالم.

وعلى الرغم من الكهرباء الرخيصة، فقد تجنب العديد من القائمين بالتعدين ولاية لون ستار بسبب حرارتها - مع درجات حرارة تتجاوز بانتظام ٩٠ درجة لمدة نصف العام. لمكافحة الحرارة، تشتمل أجهزة التعدين في لاير ون على حاويات شحن من ٢٠ إلى ٨ مملوءة بأجهزة تعدين معلقة في سائل غير موصل.

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حيث أخبر ليغل فوربس إنه "إذا تم تبريدها بالهواء، فإن المعالجات سوف تحترق."

لاير ون تخطط لإيقاف التعدين مؤقتًا خلال فصل الصيف

خلال شهر أكتوبر من عام ٢٠١٩، جمعت لاير ون مبلغ ٥٠ مليون دولار لمستثمري رأس المال الاستثماري، بقيادة بيتر ثيل إلى جانب مجموعة ديجيتال كارنسي غروب وشاستا فنتشرز.

كما مولت عملية ضخ الأموال عملية شراء لاير ون لمحطة كهرباء قادرة على توليد ١٠٠ ميغاوات على مساحة ٣٠ فدانًا في غرب تكساس وارتفعت قيمة الشركة إلى ٢٠٠ مليون دولار.

وتخطط لاير ون أيضًا للاستفادة من الارتفاع الشديد في أسعار الكهرباء في الصيف وبيع قوتها للشبكة، مع تصريح ليغل قائلًا: "يمكننا تثبيت الشبكة عن طريق بيع السعة للتقليص بضغطة زر".