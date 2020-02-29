مسرّب بيانات ديجيتكس يدعي أنه سرق مستندات اعرف عميلك لأكثر من ٨٠٠٠ مستخدم

تام شمس - السبت 29 فبراير 2020 03:01 مساءً - بدأ موظف سابق في بورصة مشتقات العملات المشفرة ديجيتكس في تسريب بيانات اعرف عميلك (KYC) المسروقة على تيليغرام. وبحسب ما ورد تشمل البيانات المسروقة عمليات فحص جواز السفر ورخصة القيادة وغيرها من الوثائق الحساسة المتعلقة بأكثر من ٨٠٠٠ عميل من عملاء ديجيتكس.

وقد أصدرت البورصة ومقرها سيشيل بيانًا لكوينتيليغراف يشير إلى أنها غير قادرة حاليًا على التعليق على الحادث وتبحث عن مستشار قانوني:

“ديجيتكس فيوتشرز تدرك تسرب البيانات السرية. ولا يمكننا التعليق بالكامل على الحادث في هذا الوقت، ونحن نبحث حاليًا عن مستشار قانوني. ومع ذلك، يمكننا أن نؤكد أن هذا لم يكن اختراقًا خارجيًا وإنما انتهاكًا للأمن الداخلي تم تنظيمه بواسطة موظف سابق لديه تضارب في المصالح ضد الشركة. وسنصدر المزيد من المعلومات حول الحادث في أسرع وقت ممكن."

مدى اختراق ديجيتكس غير معروف

ومع ذلك، قال مصدر مطلع على الأمر لكوينتيليغراف أن بيانات العملاء البالغ عددهم ٨٠٠٠ "لم يتم انتهاكها"، مضيفًا:

"تم تسريب ثلاث معرفات فقط على الرغم من أن مرتكب الجريمة يؤكد أنه لديه كل شيء وبدأ في نشر المطالب حتى لا يقوم بتسريب الباقي". Advertisements

وعلى تيليغرام، ادعى "ديجيليكر" أنه في حوزته "وثائق اعرف عميلك بأكملها لكل مستخدم لديجيتكس تريجري من تاريخ إنشائها وحتى اليوم."

في مقابلة مع متصيد احتيالات العملات المشفرة "كريبتو فيجيلانتي"، قام ديجيليكر باستخدام معلومات تسجيل الدخول التي تم الحصول عليها عند تسجيل ديجيتكس مع مقدم خدمات اعرف عميلك الخاص بها Sum وSubstance.

ووفقًا للمخترق، فإن تسجيل الدخول "يمنح وصولًا غير مقيد إلى جميع معلومات اعرف عميلك لعدد ٨٠٠٠ عميل بما في ذلك المستندات والعنوان وأرقام الهواتف وغيرها من المعلومات مثل عنوان IP."

اختراق بيانات ديجيتكس يكتسب الزخم

تصاعدت أزمة ديجيتكس على مدار الأسابيع الأخيرة، بدءًا من قيام الموظف السابق باختطاف حساب فيسبوك الخاص به للكشف عن عناوين البريد الإلكتروني للمستخدمين. وفي مدونة بتاريخ ١٠ فبراير، ذكرت ديجيتكس أن الخرق كان "مشكلة داخلية" ارتكبها "موظف سابق متلاعب ومتحايل".

كما أكدت الشركة للعملاء أنه "إلى جانب عناوين بريدهم الإلكتروني، لم يتم جمع أو إطلاق أي معلومات حساسة أخرى."