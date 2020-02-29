 الذهب يشهد أكبر خسارة منذ عام ٢٠١٣ بينما تشهد بيتكوين بعض الاستقرار

تام شمس - السبت 29 فبراير 2020 12:58 مساءً - شهدت بيتكوين (BTC) أسبوعًا صعبًا حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها في شهر واحد، ولكن في أسواق الذهب، كان التجار يشهدون أكبر انخفاض يومي خلال أكثر من سبع سنوات.

ووفقًا لتتبع البيانات الذهب مقابل الدولار في ٢٩ فبراير، شهد يوم الجمعة أسوأ انخفاض للمعدن الثمين على مدار ٢٤ ساعة منذ عام ٢٠١٣.

الذهب ينخفض ​​٧٪ خلال ٥ أيام بعد عمليات البيع الجماعي بسبب فيروس كورونا

خلال الأيام الخمسة الماضية، استسلم الذهب على نطاق واسع لعمليات البيع التي تؤثر على الأسواق التقليدية بسبب تفشي فيروس كورونا المستمر. وبين ٢٤ فبراير و٢٩ فبراير، فقد الذهب مقابل الدولار ما مجموعه ٧,٣٪ قبل انتعاش طفيف.

ويضع الأداء الهش الذهب على قدم المساواة تقريبًا مع "الذهب الرقمي"، بيتكوين، من حيث الخسائر الأسبوعية التي تبلغ حاليا نحو ٩٪.

مخطط الذهب على مدى السنة. المصدر: تريدينغ فيو

حسبما ذكر كوينتيليغراف، فبعد أن ارتدت من أدنى مستوياتها خلال ٤ أسابيع عند ٨٤٥٠ دولارًا، عادت أكبر عملة مشفرة إلى متوسط ​​سعرها المتوقع ومنذ ذلك الحين حاولت استعادة متوسطها المتحرك على مدى ٢٠٠ يوم بالقرب من ٨٨٠٠ دولار.

Advertisements

وفي حين بقي الذهب ثابتًا في سوق الأوراق المالية المتراجع، إلا أنه كان لدى مؤيديه سببًا للاحتفال. حيث اغتنم بيتر شيف، مناصر الذهب وأحد المشككين في بيتكوين، الفرصة لمهاجمة أولئك الذين يعتقدون أن بيتكوين يمكن أن تكون بمثابة ملاذ آمن.

شيف: وقت الذهب "لم ينقض"

بعد التحول في حظوظها، بقي شيف مقتنعًا بوعد الذهب، في حين اعترف بأن هذه الانخفاضات كانت "نادرة جدًا".

كتب في تغريدة يوم الجمعة أن "انخفاض الذهب اليوم بنسبة ٤٪ يعد خطوة نادرة للغاية في يوم واحد. لكنه لا يحدث إلا في بعض الأحيان".

"ومع ذلك، فإن الانخفاض بنسبة ٤٪ في بيتكوين أمر شائع جدًا، والتي غالبًا ما تنخفض ​​يوميًا. إن تحرك اليوم لا يبطل الملاذ الآمن للذهب أو المخزن طويل الأجل لحالة القيمة."

في حين اقترحت شخصيات بيتكوين، ولا سيما أنطوني بومبليانو الشريك المؤسس لمورغان كريك ديجيتال، بشجاعة أن يقوم شخص ما "بالاطمئنان عليه" مع تراجع صحة الذهب.

وفي الوقت نفسه يستمر البؤس في سوق الأسهم بعد أن تكبد مؤشر داو جونز خسارة يومية قياسية يوم الأربعاء. ومنذ ذلك الحين، راهن التجار بأغلبية ساحقة على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بتخفيض هدف سعر الفائدة قصير الأجل بشكل كبير في عام ٢٠٢٠.