بطاقات كريبتو Crypto Cards لسحب قيمة العملات المشفرة عبر الصراف الآلي ، فالعملات المشفرة او الكريبتو جاءت لإعادة بناء العالم المالي و إدخال تحسينات كبيرة على سرعة المعاملة والخصوصية والتكلفة والراحة ، اما البطاقات البنكية فهي طراز قديم لتحكم في المال و لكنها تمثل جسرًا مفيدًا بين القديم والجديد. توجد الآن الكثير من خيارات البطاقة البنكية للعملات المشفرة او Crypto Cards التي تسمح بالتحويل لها العملات المشفرة الى عملات الفيات قابلة للسحب عبر الصراف الالي البنكي بلمسة زر واحدة. دعونا نلقي نظرة على بطاقات كريبتو Crypto Cards لسحب قيمة العملات المشفرة عبر الصراف الآلي.

بطاقات كريبتو Crypto Cards

خدمة بطاقة كريبتو Plutus

تعد Plutus واحدة من خدمات بطاقات الكريبتو الاقدم في سوق ، حيث بدأت في عام 2015. بدأت الخدمة في لندن، و تقدم رمز الولاء الخاص بها PLU والذي يمنح للمستخدمين في كل مرة يستخدمون فيها بطاقة كريبتو Plutus الخاصة بهم. ومع ذلك ، فمن الجدير بالذكر أنه نظام أساسي يتيح للمستخدمين الاحتفاظ بالسيطرة على مفاتيحهم الخاصة. يمكن استخدام الخدمة في 200 دولة تقريبًا ، حيث يمكن تحويل العملات المشفرة الى البطاقة ب ETH و PLU.

خدمة بطاقة كريبتو Wirex

Wirex هو خيار شعبي آخر للحصول على بطاقات Crypto Cards لسحب قيمة الكريبتو عبر الصراف الآلي . تأسست الشركة بلندن عام 2014 ، وكانت أول شركة تصدر بطاقة Visa متعددة الاستخدامات بدون تماس ، وتضم أكثر من ثلاثة ملايين عميل في 130 دولة ، وقد عالجت معاملات بقيمة ملياري دولار. تدعم Wirex التحويل من العديد العملات المشفرة الرئيسية ، ولديها رمز مميز مدمج WXT، وتمنح المستخدمين 0.5% من BTC عند الشراء داخل المتجر من خلال برنامج Cryptoback ، حيث ترتفع إلى 1.5% إذا كنت تحمل 500000 رموز WXT.

خدمة بطاقة كريبتو Monolith

يعد Monolith خيارًا جيدا لتخزين ETH الأثيروم و الرمز المميزة المتأسسة على بلوكشين الاثريوم في محفظتها المحمولة قبل تحويلها على بطاقة Monolith Visa. تم وصف هذه الشركة بنك لامركزي، وهو متوافق بشكل وثيق مع حركة Defi .

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خدمة بطاقة كريبتو Paycent

منصة Paycent المالية التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها سيتخدمها الان اكثر من 94000 منذ إطلاقها في أبريل 2018. تدعم الآن مجموعة واسعة من العملات المشفرة ETH و BNB و LTC و XRP و DASH. مع بطاقات Paycent ، يمكنك تحويل عملتك المشفرة إلى أوراق مصرفية ثم إنفاقها عبر الإنترنت أو في متاجر، يمكنك أيضًا سحب النقود عبر أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء العالم بالبطاقة.

خدمة بطاقة كريبتو Crypterium

بطاقة Crypterium ، التي تم إطلاقها في عام 2019 ، تتيح صرف العملات المشفرة في أكثر من 50 مليون متجر في 178 دولة ، بالإضافة إلى سحب الاموال عبر 2.5 مليون جهاز صراف آلي. بطاقة Crypterium منها البلاستيكية و الافتراضية التي يصل سعرها الى 9.99 دولارات ولا توجد رسوم شهرية إلا إذا ذهبت إلى خطة Plus أو Premium من خدمات Crypterium.

بطاقات كريبتو Crypto Cards مثل Crypterium و Paycent، تعد بطاقات عالمية، أينما كنت يمكنك الحصول عيها، البطاقات الاخرى، يمكن الحصول عليها من مناطق معينة في العالم، لكن استخدامها يكون عالميا.