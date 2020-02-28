١٣٠٠٠ جهاز صراف آلي في كوريا الجنوبية لدعم سحب وتحويلات لايتكوين

تام شمس - الجمعة 28 فبراير 2020 05:02 مساءً - في ٢٨ فبراير، أعلنت مؤسسة لايتكوين عن شراكة مع ميكون كاش لإطلاق عمليات سحب وتحويل لايتكوين (LTC) مقابل الوون الكوري وتحويلاتها من ١٣٠٠٠ جهاز صراف آلي في كوريا الجنوبية.

وستشهد الشراكة دمج لايتكوين في منصة المدفوعات M.Pay من ميكون كاش. وسيتم قبول لايتكوين أيضًا كدفعة على منصة ميكون مول للبيع بالتجزئة في ميكون كاش، وللدفع مقابل الألعاب التي تقبل مكافآت M.Pay.

ووفقًا لكريبتو كومبير، أنتجت تجارة لمدة ٢٤ ساعة بين لايتكوين والوون ما يقرب من ٤,٣ ملايين دولار - بما في ذلك ٠,٨٢ في المئة من إجمالي التجارة في وقت كتابة المقالة.

وقد وصف تشارلي لي، المدير الإداري لمؤسسة لايتكوين، الشراكة بأنها "خطوة كبيرة نحو توسيع بصمة لايتكوين في سوق كوريا الجنوبية".

Advertisements

وفي عام ٢٠١٨، أنتجت كوريا الجنوبية رقمًا قياسيًا من التحويلات بقيمة ٦,٢٥ مليارات دولار.

العملات المشفرة تتنافس على سوق التحويلات الآسيوي

يسعى عدد متزايد من العملات المشفرة إلى الاستحواذ على سوق التحويلات الآسيوية، مع إطلاق ريبل العديد من الشراكات في المنطقة خلال شهر فبراير.

ففي ٢٥ فبراير، أعلنت شركة ريبل أن شركة التحويلات عبر الحدود وشركات تحويل الأموال الكورية هان باس وسينتبي قد انضمت إلى شبكة الخدمات المالية المستندة إلى بلوكتشين ريبل نت.

وفي اليوم التالي، كشفت ريبل عن شراكة مع شركة أزيمو الأوروبية لتحويل الأموال لاستخدام تقنية دفتر الأستاذ الموزعة في خدمة التحويلات المالية إلى الفلبين.