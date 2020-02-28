شركة لاين اليابانة تستبدل بورصة العملات المشفرة السنغافورية بمنصة أمريكية جديدة

تام شمس - الجمعة 28 فبراير 2020 05:02 مساءً -

أغلقت شركة لاين اليابانية العملاقة للرسائل المشفرة بورصتها في سنغافورة وأعادت إطلاقها كمنصة عالمية مقرها الولايات المتحدة.

ففي ٢٧ فبراير، كشف فريق البورصة - الذي تم إطلاقها للمرة الأولى باسم بيتبوكس في سنغافورة في عام ٢٠١٨ - أن المنصة الجديدة للولايات المتحدة ستأخذ الاسم الجديد بيتفرونت.

جميع التغييرات تسري على الفور

يتم تشغيل بيتفرونت من قبل LVC USA، وهي شركة تابعة لشركة LVC الأمريكية، ذراع لاين الذي يركز على الأصول الرقمية وبلوكتشين.

واعتبارًا من اليوم، تتم إعادة توجيه المستخدمين تلقائيًا من بيتبوكس إلى عنوان URL الخاص ببيتفرونت، حيث تُعلمهم سلسلة من الإشعارات بتغييرات المنصة، وكلها فعالة اليوم.

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على سبيل المثال، لم يعد تطبيق تداول بيتبوكس على iOS وأندرويد يعمل من الآن فصاعدًا. كما نشر الفريق أيضًا تفاصيل العملات المدعومة، متداخلة مع تلك التي كانت معروضة سابقًا على بيتبوكس: بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وتيثر (USDT) والتوكن الأصلي لينك.

وللاحتفال بفترة الإطلاق، يتم الآن عرض ودائع التحويل البنكي بدون رسوم بالدولار الأمريكي مؤقتًا للمقيمين في الولايات المتحدة المعتمدة، وبعد ذلك سيتم فتح الودائع والسحوبات الدورية بالدولار عن طريق دار المقاصة التلقائية أو التحويل البنكي.

ولا يحق للمقيمين في ثلاث ولايات أمريكية - هاواي ونيفادا ونيويورك - الحصول على بيتفرونت، وكذلك أولئك المقيمين في العديد من البلدان على مستوى العالم. وتقول بيتفرونت أن القائمة ليست نهائية وسيتم تحديثها وفقًا للموافقات التنظيمية.

ومع تحول بيتبوكس إلى بديله في الولايات المتحدة، تدير LVC Corporation الآن بورصتي للعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم. ففي سبتمبر من العام الماضي، حصلت الشركة على ترخيص تشغيل بورصة للعملات المشفرة من المنظم المالي الياباني وأطلقت عمليات على منصة بيتماكس.

وفي أوائل عام ٢٠٢٠، اختار بيتبوكس حذف ريبل، والتي لا تزال غير متاحة على بيتفرونت.