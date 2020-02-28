الخطوط الجوية الملكية الهولندية كيه إل إم تستخدم بلوكتشين آر ثري للعمليات المالية

تام شمس - الجمعة 28 فبراير 2020 05:02 مساءً - مع زيادة اكتساب تكنولوجيا بلوكتشين في صناعة الطيران، أعلنت شركة طيران دولية كبرى أخرى عن مشروع بلوكتشين.

حيث تقوم الخطوط الجوية العالمية الرائدة الخطوط الجوية الملكية الهولندية كيه إل إم بتطبيق تقنية بلوكتشين لتسهيل عملية التسوية بين الشركات التابعة لها.

وكجزء من واحدة من أكبر شركات الطيران في العالم، الخطوط الجوية الفرنسية، كيه إل إم، اشتركت الخطوط الجوية الملكية الهولندية مع شركة أنتشين.يو لتشغيل البرمجيات الهولندية من أجل استكشاف الفوائد المحتملة لتكنولوجيا بلوكتشين لعملياتها التجارية والداخلية.

كيه إل إم ديجيتال ستوديو كان يعمل بنشاط على بلوكتشين في السنوات الأخيرة

وبعد تعاون وثيق، قامت أنتشين بتزويد الخطوط الجوية الملكية الهولندية كيه إل إم بتطبيق تمويل استراتيجي يعتمد على تقنية بلوكتشين التي طورتها شركة برمجيات الشركات الكبرى العالمية آر ثري، حسبما أعلنت الشركة يوم ٢٥ فبراير.

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ويهدف الحل إلى تبسيط العملية المحاسبية لشركة كيه إل إم وتسويتها من خلال تطبيق كوردا من آر ثي - وهي عبارة عن منصة بلوكتشين للمؤسسات مفتوحة المصدر تم تصميمها لتسجيل وإدارة ومزامنة البيانات.

قال دومينيك فيفيربيرغ، وهو خبير متخصص في التكنولوجيا الفائقة في الخطوط الجوية الملكية الهولندية كيه إل إم، إن الشركة أعلنت المشروع بعد بحث أولي في ذراع الابتكار في الشركة، كيه إل إم ديجيتال ستوديو.

كما ورد في التقرير، استكشف كيه إل إم ديجيتال ستوديو بنشاط التقنيات الناشئة مثل بلوكتشين، والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز كجزء من استراتيجية التحول الرقمي لكيه إل إم.

حيث قال فيفيربيرغ إن الحل الاستراتيجي الأخير يحول تركيز الشركة الأساسي من الاختبارات إلى التطبيقات الحقيقية.