أكبر شركة للموارد البشرية في العالم تعتمد منصة للعقود الذكية

تام شمس - الجمعة 28 فبراير 2020 05:02 مساءً - اختارت شركة الموارد البشرية رانستاد، التي أصبحت مؤخرًا رائدة عالميًا في هذا القطاع، المزيد من التشغيل الآلي لسير العمل باستخدام سلسلة بلوكتشين تركز على العقود الذكية.

سيستخدم موظفو الشركة البالغ عددهم ٤٠ ألف شخص حل سلسلة بلوكتشين للمشاريع من شركة سيفيريوم في نيويورك، والتي أقامت شراكات مع كبار مزودي الخدمات السحابية مثل غوغل كلاود وينغ وآي بي إم كلاود وأمازون ويب سرفيسز.

وقد كشفت راندستاد في ٢٨ فبراير، أن جميع العمليات كثيفة الأعمال الورقية التي تنطوي عليها تخصيص الموارد البشرية، سيتم تشغيلها تلقائيًا باستخدام النظام الأساسي مع غوغل كلاود.

أتمتة التحقق

تمتلك سيفيريوم تصميم هجين، يجمع بين آليتي الإجماع: إثبات العمل (PoW) وهوت ستاف (يستخدم أيضًا في ليبرا من فيسبوك). وهذا البروتوكول، كما يزعم، قابل للتطوير بشكل كبير ولكنه يحافظ أيضًا على الخصوصية واللامركزية. كما تستخدم المنصة آلة افتراضية كاملة من تورينغ مكتوبة بلغة جافا لتشغيل عقودها الذكية.

تتوقع راندستاد أن استخدام بلوكتشين سيؤدي إلى تقليل الخطأ البشري إلى حد كبير وتوفير الوقت، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمهام البيروقراطية الرئيسية المرتبطة بعمليات الموارد البشرية - المدفوعات، بالإضافة إلى التحقق من المؤهلات الأكاديمية والمهنية وبيانات الهوية الشخصية.

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وسيعتمد التحقق من هذه المعلومات على التعاون مع المصادر الرسمية، مثل السلطات العامة، التي ستحتاج إلى نشر معدلات الهاش للشهادات الرقمية على سلسلة سيفيريوم العامة.

ولحماية خصوصية الأفراد، سيجمع نهج سيفيريوم بين معدل هاش العملات المشفرة والبيانات الوصفية ونظام التوقيعات الرقمية التي يمكن أن تلغي الحاجة إلى تخزين البيانات الحساسة نفسها. كما يتضمن معيارًا للمعرفات اللامركزية لحماية المستخدمين بشكل أكبر.

وفي بيان له، قال فرانك فان دير بيل، مدير التعاون العالمي في راندستاند، إن الشركة ترغب في المقام الأول في إيجاد حل سهل:

"لقد أثبت محرك حوسبة غوغل وبلوكتشين سيفيريوم التركيبة المثالية بالنسبة لنا. ويمكن الوصول إلى كليهما ببضع نقرات. فلا داعي للقلق بشأن بناء كل شيء بأنفسنا، وتثبيت التطبيقات الأخرى، أو الصيانة."