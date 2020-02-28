لجنةٌ بمجلس النواب ستعقد جلسة استماع حول فوائد بلوكتشين

تام شمس - الجمعة 28 فبراير 2020 11:52 صباحاً - تؤثر بلوكتشين والعملات المشفرة على الطريقة التي تعمل بها الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة، وقد بدأت الحكومات في الانتباه. في الأسبوع المقبل، ستعقد لجنة في مجلس النواب الأمريكي جلسة استماع تركز على تأثير بلوكتشين على الشركات الصغيرة.

حيث ستعقد لجنة الأعمال الصغيرة جلسة استماع بعنوان "لبنات التغيير: فوائد تقنية بلوكتشين للشركات الصغيرة"، المقرر عقدها في ٤ مارس في واشنطن العاصمة.

ووفقًا للموقع على الويب، ستركز اللجنة، تحت قيادة رئيسة مجلس الإدارة نيديا فيلاسكيز (الحزب الجمهوري بنيويورك)، على "استخدام تقنية بلوكتشين لمساعدة الشركات الصغيرة على زيادة الإنتاجية وزيادة الأمن وفتح أسواق جديدة وتغيير طريقة تنفيذ الأعمال التجارية".

ومن بين الحاضرين في القائمة شين بيغيلو، الرئيس التنفيذي لشركة أون نم؛ دون ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة بوب كوم؛ مارفين أموري، المستشار العام لبروتوكول لابز؛ وجيم هاربر، زميل زائر في معهد أميركان إنتربرايز.

العملات المشفرة وبلوكتشين تحت التدقيق في الولايات المتحدة

لا تكاد تكون هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها مناقشة هذا الأمر أمام أعضاء مجلس النواب، فغالبًا ما تكون العملات المشفرة وبلوكتشين في منطقة رمادية عندما يتعلق الأمر بالتشريع والإنفاذ.

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حضرت الرئيسة فيلازكويز أيضًا جلسة استماع في لجنة مجلس النواب للخدمات المالية يوم ١٧ يوليو لمناقشة تأثير العملة الرقمية الخاصة بفيسبوك، ليبرا، على "المستهلكين والمستثمرين والنظام المالي الأمريكي". وردًا على الموافقات التنظيمية المحتملة للعملات المشفرة، قال فيلاسكيز:

"لا نريد خنق الابتكار، لكن لدينا جرعة صحية من الشك".

ففي حين أن الحكومة الأمريكية تقترب من قبول بلوكتشين والعملات المشفرة بجلسات استماع كهذه، فإن الحكومات على مستوى الولاية تفعل الشيء نفسه.

وتتطلب نيويورك ونيوجيرسي بالفعل أن تحصل شركات العملات المشفرة على ترخيص مناسب للعمل. وفي ديسمبر الماضي، اقترح ممثلون في كاليفورنيا كذلك تشريعًا يوفر ضمانًا قانونيًا حول استخدام تقنية بلوكتشين.