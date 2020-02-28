كوين بيز اختبرت برنامج التعرف على الوجه من كليرفيو

تام شمس - الجمعة 28 فبراير 2020 11:52 صباحاً - قامت كوين بيز، وهي بورصة العملات المشفرة في الولايات المتحدة التي تضم أكثر من ٢٠ مليون مشاهدة شهريًا وأكثر من ٣٠ مليون حساب إجمالي، باختبار تقنية كليرفيو إيه آي للتعرف على الوجوه وفقًا لتقرير بزفيد نيوز. ومع ذلك، أنكرت كوين بيز أن الاختبار تضمن بيانات العميل.

وكان البرنامج المثير للجدل موضع تدقيق مكثف منذ أن كشفت مقالة في نيويورك تايمز عن قاعدة بيانات الشركة التي تضم أكثر من ثلاثة مليارات صورة، مستخرجة من "ملايين" المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي دون موافقة المستخدمين أو الناشرين.

وقد تم تهديد كليرفيو إيه آي بالإجراءات القانونية من قبل بعض تلك الشركات والمنصات، بما في ذلك فيسبوك وغوغل وتويتر.

وعلى الرغم من أن الرئيس التنفيذي لشركة كليرفيو، هون تون ثات، قد ادعى سابقًا أن البرنامج قد تم نشره فقط مع وكالات إنفاذ القانون - وأن نشاطه التجاري كان يركز حصريًا على الولايات المتحدة الأمريكية وكندا - كشف مصدر مجهول عن قائمة العملاء بأكملها لبزفيد. وتضمنت القائمة آلاف الكيانات من ٢٦ دولة.

إنهم يراقبون

تم إدراج أسماء مجموعات مثل وولمارت وماسي وبست باي في القائمة، إلى جانب الجامعات والمدارس الثانوية والبنوك والهيئات الحكومية وإدارات الشرطة المتعددة.

لكن إدراج كوين بيز سيكون مفاجأة للكثيرين في صناعة العملات المشفرة، والتي تتميز بدافع قوي للخصوصية. وقد صرح متحدث باسم البورصة لبز فيد بأنها تقوم باختبار كليررفيو نظرًا "لاحتياجاتها الفريدة حول الأمان والامتثال".

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وواصل المتحدث الرسمي:

"اختبرت فرق الأمن والامتثال لدينا كليرفيو إيه آي لمعرفة إذا ما كانت الخدمة يمكن أن تعزز جهودنا بشكل هادف لحماية الموظفين والمكاتب من التهديدات المادية والتحقيق في الاحتيال. وفي هذا الوقت، لم نتعهد بأي التزامات لاستخدام كليرفيو إيه آي."

وبينما يبدو أن العديد من الشركات المدرجة في قاعدة بيانات العملاء تقوم بتجربة المنتج من خلال حسابات فردية - بعضها على ما يبدو دون علم الإدارة العليا - وتشير استجابة كوين بيز إلى أن الاختبار قد تمت المصادقة عليه.

التعرف على الوجه أصبح الآن واسع الانتشار

أدت احتمالية إساءة استخدام تقنية التعرف على الوجه، والتي لا يتم تنظيمها حاليًا في الولايات المتحدة، إلى قيام بعض الولايات بدراسة التشريعات التي تحظرها تمامًا

حيث قال رائد بإدارة شرطة سينويا لبزفيد "إنه مثل إعطاء سلاح لضابط شرطة تمامًا. ستأمل أن يستخدمه بشكل صحيح ولا يستخدمه بشكل غير صحيح ويتذكر تدريبه. فهي أداة جيدة إذا تم استخدامها بشكل مناسب وحذر."