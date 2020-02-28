شركة الأمن السيبراني كاسبرسكاي تطلق جهازًا للتصويت القائم على بلوكتشين

تام شمس - الجمعة 28 فبراير 2020 11:52 صباحاً - يكتسب التصويت على بلوكتشين المزيد من الاهتمام في الولايات المتحدة على الرغم من الفشل الشديد في التصويت عبر الهاتف المحمول في التجمع الانتخابي الديموقراطي في ولاية آيوا في وقت سابق من هذا الشهر. وتدرك الشركات التي تتصدر تكنولوجيا بلوكتشين إمكانات المنتجات التي تطورها ليس فقط لتحويل الاقتصاد العالمي، ولكن أيضًا إلى الطريقة التي يدلي بها الناخبون بأصواتهم.

وهذا الأسبوع، قامت كاسبرسكاي لاب، وهي شركة الأمن السيبراني التي تراقب مجال العملات المشفرة والأصول الرقمية الناشئة، بالقيام بذلك. كشفت الشركة النقاب عن نوع جديد من آلة التصويت المستندة إلى بلوكتشين باستخدام بوليس، وقد تم إطلاق النظام مرة أخرى في نوفمبر ٢٠١٧ بهدف أن يكون وسيلة فعالة وآمنة للتصويت عبر الإنترنت.

التصويت يحاول مواكبة الابتكارات التكنولوجية

على الرغم من أن شركة كاسبرسكي يقع مقرها الرئيسي في موسكو، إلا أن الشركة لديها مكاتب في الولايات المتحدة وحول العالم. وبعد التقارير حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٦، قد يرى المواطنون الأمريكيون بعض هذه الابتكارات كطرق بديلة للتصويت في الانتخابات المقبلة.

وقد تم بالفعل استكشاف منع تزوير الانتخابات باستخدام أنظمة التصويت القائمة على بلوكتشين من قبل عدد قليل من الحكومات. وقد كانت سيراليون أول دولة تستخدم واحدة في الانتخابات، حيث سجلت ما يقرب من ٧٠٪ من الأصوات التي تم الإدلاء بها على بلوكتشين في عام ٢٠١٨. وفي الآونة الأخيرة، أعلن كبير مفوضي الانتخابات في الهند أن مواطنيهم سيصوتون باستخدام بلوكتشين.

نظرًا لأن الولايات المتحدة والدول الأخرى لا تزال تعتمد على أوراق الاقتراع في عدد من الانتخابات، فإن البديل الذي طورته بوليس قد يوفر للناخبين الراحة في أداء واجباتهم المدنية في راحة منازلهم مع ضمان معاملة مشفرة. أوضح رومان أليشكين، قائد مشروع بوليس، فوائد الأساليب التقليدية للتصويت:

"من التحدث إلى عملائنا، نتفهم المشكلات والإزعاج الذي يواجهونه عند تنظيم التصويت الورقي. وحسبما نرى من منصة بوليس الخاصة بنا، فإن التصويت الإلكتروني يمكن أن يحل بعض هذه المشكلات، مما يسمح بمزيد من الإمكانيات للمشاركة عن بُعد وحتى زيادة الإقبال على الشباب."

كيف تعمل آلة التصويت الخاصة بكاسبرسكاي

وفقًا لبوليس، سيتم إصدار رموز QR فريدة من نوعها أو توكنات للناخبين. ويمكن مسحها ضوئيًا، مما يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم على إحدى أجهزة التصويت الجديدة.

وبعبارات العملات المشفرة، فإن الانتخابات التي تجري مع هذا النظام ستعمل كتكنولوجيا دفتر السجلات الموزعة؛ وسيتم تشفير التصويت، في حين سيتم التحقق من الصلة بين الناخب الذي يدلي بها. عندها سيتمكن الناخبون من تأكيد تسجيل تصويتهم على بلوكتشين.

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وتقلل هذه الطريقة من احتمال الاحتيال عن طريق التحقق من حصول كل ناخب على صوت واحد فقط لكل انتخابات أو انتخابات أولية. كما أنه يلغي الحاجة إلى العديد من أماكن الاقتراع في المراكز الحضرية حيث تكون اتصالات الإنترنت أكثر موثوقية، مما يقلل التكاليف.

التصويت عبر الإنترنت له بعض العيوب

إن التصويت باستخدام بلوكتشين على الأجهزة المحمولة من شأنه أن يسمح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم عن بعد، لكنه سيضر أيضًا ببعض الناخبين. حيث قد يرى أي شخص بدون الوصول إلى هاتف ذكي أو كمبيوتر أو اتصال إنترنت عالي السرعة مزيدًا من الخيارات المحدودة للتصويت.

ومع ذلك، في حين أن عدد مراكز الاقتراع والمقصورات قد يتم تخفيضه أو نقله، فإن المحطات المتبقية ستتيح للناخبين خيار استخدام أجهزة التصويت القائمة على بلوكتشين هذه. يشرح أليشكين:

"... إذا أُغلقت مراكز الاقتراع الجسدية تمامًا، فسيحرم ذلك ويعزل مجموعات معينة من الناس عن المشاركة في الانتخابات ويجعل صوتهم مسموعًا. لهذا قدمنا ​​أجهزة التصويت الجديدة. من خلال العمل مع منصة الإنترنت، يتم السماح للمواطنين بالتصويت باستخدام الطريقة التي يفضلونها، بطريقة مريحة وشفافة."

وبالإضافة إلى احتمال حرمان بعض الناخبين من حق التصويت، فإن استخدام بلوكتشين للانتخابات ينطوي على خطر القرصنة وانتهاك البيانات، ناهيك عن احتمال أن النظام لن يعمل على النحو المنشود.

في تجمع آيوا الانتخابي، تضمن التطبيق المصمم لتسجيل الأصوات خطًا في الترميز. وقد أدى ذلك إلى إعلان نتائج جزئية حيث ناضل المسؤولون للإبلاغ عن العدد الإجمالي للأصوات.

قد توفر آلات التصويت القائمة على بلوكتشين والتصويت باستخدام الهواتف الذكية للناخبين في العديد من البلدان طريقة أكثر سهولة وملائمة للإدلاء بأصواتهم. وسيكون الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية بطريقة موثوقة وآمنة للتصويت هو التحدي الذي يواجه كاسبرسكاي والشركات الأخرى التي تبحث عن حلول.