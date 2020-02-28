بلوكتشين تكنولوجي بارتنرز تكشف عن العقود الذكية على أمازون ويب سرفيسز

تام شمس - الجمعة 28 فبراير 2020 03:51 صباحاً - يمكن للعملاء الآن دمج العقود الذكية في قاعدة بيانات كوانتم ليدجر الخاصة بأمازون ويب سرفيسز، وذلك بفضل شركة بلوكتشين تكنولوجي بارتنرز.

حيث كشفت بلوكتشين تكنولوجي بارتنرز، أو BTP، عن التوافر العام لتأسيس DAML الخاص بها، والذي يمكن الوصول إليه من خلال منصة سيكتانت من أجل DAML، مما يسمح للعاملين مع قاعدة بيانات كوانتم ليدجر من أمازون بتسخير العقود الذكية على المنصة، وفقًا لبيان تم تقديمه إلى كوينتيليغراف يوم ٢٥ فبراير.

قاعدة بيانات كوانتم ليدجر من أمازون ليست أول من يدمج سيكستانت لـ DAML

وقبل إطلاق قاعدة بيانات كوانتم ليدجر من أمازون، كانت منصة سيكستانت من أجل DAML من بلوكتشين تكنولوجي بارتنرز تتوافق مع هايبرليدجر سوتوث، وخدمة قاعدة البيانات الترابطية من أمازون ويب سرفيسز، أمازون أورورا.

كما أشار البيان إلى أن قاعدة بيانات كوانتم ليدجر من أمازون تلبي احتياجات أولئك الذين يرغبون في البناء على دفتر سجلات ثابت - ولكن ليس بالضرورة لامركزية.

وقال كيفن أودونيل من بلوكتشين تكنولوجي بارتنرز في بيان إن "هناك الكثير من السيناريوهات التي يوجد فيها مشغل مركزي موثوق أو سلطة طبيعية ولكن لا يزال هناك شرط لضمان عدم التلاعب بالبيانات".

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وأضاف أن "DAML على قاعدة بيانات كوانتم ليدجر من أمازون يعالج حالات الاستخدام هذه التي تجمع بين القوة التعبيرية لـ DAML ومرونة أمازون ويب سرفيس".

DAML هي لغة تعاقد ذكية من ديجيتال أسيت

قامت شركة ديجيتال أسيت، وهي شركة برمجيات بلوكتشين، بإدخال لغة العقود الذكية الخاصة بها، وهي لغة نمذجة الأصول الرقمية، أو DAML، إلى العالم مفتوح المصدر في أبريل ٢٠١٩.

وفي وقت لاحق من نفس الشهر، أعلنت الشركة تكامل هايبرليدجر سوتوث في ١٦ أبريل، مع تكامل أمازون ويب سرفيسز أورورا في يونيو.

وقال مؤسس شركة ديجيتال أسيت ومدير عملياتها شاول كفير في البيان: "إن سيكستانت من بلوكتشين تكنولوجي بارتنز لـ DAML مع قاعدة بيانات كوانتم ليدجر يجعل تشغيل التطبيقات الموزعة دون أي تكاليف تشغيلية أو المساس بالأمن أمرًا سهلًا".

كما دخلت شركة ديجيتال أسيت أيضًا في شراكة مع برنامج في إم وير السحابي الرائج في أبريل ٢٠١٩.