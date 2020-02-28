مدير تنفيذي بالحزب الشيوعي الصيني يريد احتكار الدولة على العملة الرقمية

تام شمس - الجمعة 28 فبراير 2020 01:57 صباحاً - اجتمع تشن ويغانغ، نائب الرئيس السابق للجنة تنظيم التأمين الصينية بالحزب الشيوعي، مع موقع أخبار بلوكتشين "ييبن" يوم ٢٧ فبراير للحديث عن لوائح الطرح الأولي للعملات الرقمية وتداول العملات الرقمية في الصين. حيث قال لوسائل الإعلام إن العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) هي خطة إستراتيجية مهمة ليحصل الرنمينبي الصيني على اليد العليا في التنمية الاقتصادية الدولية.

وخلال المقابلة، طُلب من تشن التعليق على مخططات الطرح الأولي للعملة الرقمية الاحتيالية الجارية في الصين. واعتقد تشن أنه يجب حظر عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية وتداول العملات المشفرة بالكامل في المستقبل. وأضاف:

"أعتقد دائمًا أن المضاربة في العملة المشفرة والطرح الأولي للعملات الرقمية ليست اتجاه التنمية المالية ويجب حظرها بحزم". Advertisements

واحدة من الصعوبات الرئيسية في تنظيم مثل هذه المخططات الهرمية هو عدم وجود قسم إشرافي واضح في الإطار التنظيمي الحالي. كما يعتقد تشن أنه من أجل اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات الاحتيال في عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية وتوقعات العملات المشفرة، يجب على جميع الهيئات التنظيمية بما في ذلك اللجنة التنظيمية للبنوك والتأمين في الصين، واللجنة التنظيمية للأوراق المالية في الصين، ومنظمة الأمن العام، وسلطات الإنترنت والثقافة، العمل معًا.

وعلى الرغم من اعتقاد تشن أن تكهنات العملات المشفرة غير قانونية، فقد أشار إلى أن تداول الأصول الرقمية كان قصة مختلفة. حيث قال إن الأصول الرقمية قابلة للتداول بالعملات الورقية. وعلق أنه:

"فيما يتعلق بمعاملات العملات الرقمية، أعتقد أن الإشراف على مختلف الإدارات في البلاد سوف يصبح أكثر وأكثر صرامة، دون ترك أي سوق للمعاملات. فعلى سبيل المثال، سيتم حظر البنوك ومؤسسات الدفع الرسمية من توفير قنوات للمعاملات بالعملات الرقمية. وقد تستمر الصفقات الخاصة، لكنها لن تكون سائدة".