لجنة تداول السلع الآجلة تعقد اجتماعًا لتعلم كل شيء عن العملات المستقرة

تام شمس - الجمعة 28 فبراير 2020 01:57 صباحاً - اجتمع المنظمون الماليون الأمريكيون مع مشاريع العملات المستقرة الكبيرة في محاولة لفهم الصناعة بشكل أفضل.

وقد عقدت اللجنة الاستشارية للتكنولوجيا التابعة لهيئة تداول السلع الآجلة اجتماعًا عامًا يوم ٢٦ فبراير للتعرف على العملات المستقرة والتأمين على العملات المشفرة وممارسات الحفظ والأمن السيبراني.

وقد كانت هناك ثلاثة مشاريع فردية مستقرة: جي بي إم كوين وميكرداو وباكسو، حيث تمت مناقشة جوانب مختلفة من العملات المستقرة خلال الاجتماع.

كما ناقشت اللجنة موضوعات مختلفة حول العملات المستقرة. حيث تم تقديم الموضوع الأول بواسطة تشارلز كاسكاريلا، وهو الرئيس التنفيذي لشركة باكسوس، الذي تحدث عن حالات استخدام اثنين من مشاريع العملات المستقرة الحالية لشركة باكسوس.

وتم تقديم تقرير آخر أيضًا بواسطة إدي ون، المدير العالمي للأسواق الرقمية. وقد تحدث عن حالة جي بي إم كوين وهي قيد التطوير حاليًا.

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وبالإشارة إلى هذا الموضوع، قال مفوض هيئة تداول السلع الآجلة "برايان كوينتنز" في بيانه الافتتاحي أن جي بي إم كوين مصممة لتكون بمثابة تمثيل رقمي للدولار الأمريكي المحتفظ به في حسابات مخصصة في جي بي مورغان تشيس والتي يمكن استخدامها لتحويلات الدفع الفوري على بلوكتشين بين عملاء جي بي مورغان المؤسسيين.

وقدم ستيفن بيكر، رئيس مؤسسة ميكرداو، آخر دراسة حالة عن العملة المستقرة. حيث قدم لمحة عامة عما يشبه التمويل اللامركزي اليوم.

العملات المستقرة لديها القدرة على أن تكون بمثابة وسائط صرف سائلة

ويتمتع مفوض هيئة تداول السلع الآجلة، براين كوينتنز، بنظرة إيجابية حول العملات المستقرة كوسط صرف سائل في المستقبل القريب، وأضاف قائلًا:

"في تعزيز توفير هذه القيمة المترابطة، فإن العملات المستقرة لديها القدرة، من خلال الترميز، على أن تعمل كوسائل قابلة للاستبدال وسائلة وتعمل كعوامل تمكين قوية للعقود الذكية."

النظرة المستقبلية للعملات المستقرة

أكد توماس مانشيني-غريفولي، نائب رئيس قسم إدارة النقد وأسواق رأس المال في صندوق النقد الدولي أن بعض السياسة العامة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار العملات المستقرة. وشملت هذه السياسات الاستقرار المالي، ومراقبة السياسة النقدية، والخصوصية، والمنافسة، والكفاءة، وحماية المستهلك والسلامة المالية.