شرح مبسط لـ ما هي شبكة Lightning Network

ما هي شبكة Lightning Network ؟ للإجابة عن هذا السؤال يجب ان نتحدث عن ارتفاع حجم المعاملات، تعرف البلوكشين تباطؤا وارتفاع أسعار المعاملات. فمثلا عند إرسال البيتكوين إلى شخص ما، سيستلمها في نفس الوقت ولكن تأكيد المعاملة سيكون في غضون ساعتين تقريبًا رغم دفع رسوم التحويل. بهذه السمعة، كيف ستستولي البلوكشين على العالم المالي؟

أي فكرة كفيلة بحل مشكل “عدم قابلية توسع شبكات البلوكشين” تستحق الاهتمام والوقت والجهد. وتعد شبكة Lightning Network إحدى هذه الأفكار.

ما هي شبكة Lightning Network ؟

اولا ما سبب بطء البلوكشين ؟

تصور البلوكشين كسجل يحتوي على عدة صفحات (كتل)، حيث تحتوي كل صفحة على معاملات عديدة. بمجرد أن يتم ملء إحدى الصفحات بالمعاملات، يجب إضافتها إلى السجل قبل البدء في تسجيل المعاملات في الصفحة التالية..

قبل إضافة صفحة (كتلة) إلى السجل (السلسلة)، يجب إجراء معالجة تضمن أن الجميع يتفق مع محتوياتها. تستغرق العملية حوالي 10 دقائق (فيما يخص بلوكشين البيتكوين) لكل كتلة.

رسوم المعاملات !؟

نعم، هناك رسوم معاملات تدفعها لتحفيز المعدنين لإدراج معاملتك في كتلة في أقرب وقت ممكن. لا يوجد سعر محدد، الأمر متروك لك. كلما أضفت رسوم عالية، ستتم معالجة معاملاتك بشكل أسرع.

يتعين على المعدنين، أي أجهزة الكمبيوتر العاملة في شبكة البلوكشين، أن يقرروا أي من المعاملات المتاحة التي سيتم تضمينها في الكتلة الحالية. لتسهيل اتخاذ القرار، ينظرون إلى الصفقات التي تحقق أعلى المكافآت. مما يعني أن المعاملات التي تقدم أعلى رسوم المعاملات سيتم إدراجها أولاً.

إذا كانت المعاملات كثيرة، فإن معاملتك سوف تضطر إلى الانتظار لفترة تتراوح من بضع دقائق إلى بضع ساعات، وأحيانًا حتى أيام.

هذا هو السبب في بطء البلوكشين، وبالتالي كونها مكلفة بالنسبة للجميع للبدء في استخدامها. من الناحية المثالية، فإن اعتماد البلوكشين يسمح بإجراء المزيد من المعاملات ولكن مع ارتفاع عدد المعاملات، ستصبح الشبكة بطيئة، مما يشكل عقبة أمام اعتمادها.

تقدم شبكة Lightning Network حلا لهذه المشكلة.

ما هي شبكة Lightning Network ؟

تقوم شبكة Lightning Network على فكرة مفادها إلغاء ضرورة تسجيل جميع المعاملات على البلوكشين. تخيل أنك تتعامل معي عدة مرات. في مثل هذه الحالة، يمكننا تجاوز تسجيل المعاملات على البلوكشين وإخراجها من السلسلة.

بكل بساطة، سننشئ قناة دفع بيننا ونسجّل افتتاحها على البلوكشين. ليكون بإمكاننا فيما بعد التعامل قدر ما أردنا عبر هذه القناة التي يمكن أن تظل مفتوحة لساعات، أيام، أسابيع أو عقود. ستكون المرة الوحيدة التي نستخدم فيها البلوكشين مرة أخرى هي عندما نريد إغلاق القناة. بعد ذلك، سنسجل الحالة النهائية للمعاملات التي أجريت عبر القناة على البلوكشين.

بناء على هذه الفكرة، يمكننا إنشاء شبكة من القنوات، بحيث لا يُطلب إجراء المعاملات على البلوكشين. تخيل أن هناك ثلاثة أشخاص: أحمد وعمر ومصطفى.

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إذا كان لأحمد وعمر قناة دفع مفتوحة بينهما، ولدى عمر ومصطفى لديهما قناة دفع أخرى، فيمكن لـ أحمد إرسال الأموال إلى مصطفى عبر عمر.

هذه هي الفكرة التي تأسست عليها شبكة Lightning Network. بما أنك لن تلجأ للبلوكشين في كثير من الأحيان، فإن المعاملات ستحدث بسرعة البرق.

ما هي قنوات الدفع هذه ؟

إنها بمثابة صناديق ودائع آمنة حيث يودع شخصان مبالغ متساوية من المال ويضع كل منهما قفلًا عليها. يتم إيداع مبالغ متساوية من المال في صندوق مشترك على البلوكشين في شكل “صفقة افتتاحية” لتكون بعدها قناة الدفع مفتوحة بين هذين الشخصين.

المبدأ الكامن وراء تأمين المال في صندوق كهذا هي أنه لا يمكن لأي شخص أن ينفق المال المتواجد في الصندوق دون الآخر. هكذا، يستخدم المال للتعامل بين مالكي الصندوق فحسب.

تخيل أن أحمد وعمر جمعا 10 BTC في الصندوق المشترك (قناة الدفع). إذا أراد أحمد إرسال 2 BTC إلى عمر، فكيف سيفعل ذلك؟

سيكون عليه نقل وعد ملكية 2 BTC من رصيده في الصندوق إلى عمر. بعد نقل الوعد هذا، وعندما يتم فتح الصندوق، سيكون بمقدور أحمد أخذ 8 BTC منه وسيتمكن عمر من المطالبة بـ 12 BTC.

باختصار ، فإن قناة الدفع ليست سوى مزيج من تجميع بعض المال معاً ثم تحويل وعد ملكية الأموال المجمعة بالطريقة المتفق عليها. وقتما شاء أحمد وعمر إغلاق القناة، يمكنهما ذلك.

إغلاق القناة يعني ببساطة فتح الصندوق واستلام المال المتواجد بداخلها. تتم عملية الإغلاق على البلوكشين، حيث يسجل من يملك كم من الرصيد المتواجد فيها بالنهاية.

هذه هي الطريقة التي تعمل بها قنوات الدفع. لكن هذا لا يلمس إمكاناتها الحقيقية. يتم إطلاق العنان لقوتها الحقيقية عندما تعمل قناتا دفع أو أكثر معاً لتشكيل شبكة The Lightning Network.

كيف تعمل شبكة Lightning Network إذن ؟

تعمل Lightning Network بتحويل القيمة من ملكية البتكوين إلى الوعد بملكية البتكوين. باستخدام هذه الشبكة من قنوات الدفع، يمكن فك جزء ضخم من المعاملات دون اللجوء للبلوكشين، حيث يتم تنفيذها خارج السلسلة، وبالتالي، تحرير نطاق السلسلة. باستخدام شبكة Lightning Network، يمكن أن تحدث ملايين المعاملات، وبدون رسوم المعاملات الضخمة.

هذه هي شبكة Lightning Network.