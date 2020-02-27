خطوات على البيتكوين تجاوزها ليصبح العملة المعتمدة العالم

كيف يمكن أن يكون البيتكوين في الاتجاه السائد. حيث يوضح هذا التقرير من إعداد خبير العملات الرقمية مشفرة Eric C. Jansen، ChFC ، أنه مع بعض التحسينات البسيطة ، يمكن أن تصبح عملة البيتكوين “مستقبل المال”.

حيث كتب Jansen :

“من شأن الاستخدام العام للبيتكوين bitcoin، أن يكون الفصل التالي في تاريخ النقود ، و أن يخلق فرصًا جديدة للمستثمرين فيما يتعلق ببدء تطوير المنتجات والخدمات ذات الصلة أثناء نموهم ، والانتقال العام والدمج. وعلاوة على ذلك ، فإن هذه الفرص ستمكن الأفراد من الاستثمار في Bitcoin نفسها ، كعملة.

و يرى Jansen أن الاستخدام السائد لـ bitcoin هو “الفصل التالي في تاريخ النقود”. لا يزال بإمكاننا أن نحصل على عدة سنوات من هذا الهدف – ولكن الهدف بلا شك سيتحقق. في تقريره ، يشرح Jansen الخطوات التي يمكن أن تتخذها بيتكوين لتصبح سائدة

ثلاث تحديات تواجه البيتكوين ليصبح عملة سائدة

إذا أصبحت بيتكوين هو السائدة ، فستكون هناك ثلاثة تطورات أساسية ستحدث في شبكة البيتكوين.

1. البيتكوين يحتاج إلى تقنية التحجيم التي تجعل المعاملات أسرع و أرخص

لقد كافح Bitcoin من أجل التوسع. لحسن الحظ ، تم اقتراح عدد من الحلول التكنولوجية، بما في ذلك كل شيء بدءًا من الحدود الأعلى للحظر كما رأينا مع البيتكوين كاش إلى حلول التدرج خارج السلسلة مثل Lightning Network.

حتى الآن ، لم يتم تحجيم البيتكوين بشكل كافٍ. وينقسم المجتمع من حيث كيفية توسيع نطاق البروتوكول. سوف تموت بيتكوين دون التحجيم. لا يرغب أحد في استخدام شبكة تعالج 7 معاملات في الثانية أثناء الانتظار لمدة 10 إلى 30 دقيقة حتى يتم تأكيد المعاملة. إذا كانت بيتكوين هي بالفعل عملة قابلة للاستخدام. فإنها تحتاج إلى إيجاد تقنية تمكن من إجراء معاملات أسرع وأقل تكلفة.

بالطبع ، يختلف الآخرون مع Jansen و يزعمون أن بيتكوين لا يحتاج إلى القياس : إنهم يدعون أن بيتكوين ، خلافا لورقة ساتوشي ناكاموتو ، ليس مصممًا ليعمل بروتوكول المعاملات اليومية. بدلاً من ذلك ، من المفترض أن يكون مثل الذهب الرقمي، إنه صعب ومكلف لنقله ولكنه يعمل بمثابة شكل آمن طويل الأجل لتخزين الثروات.

يحتاج Bitcoin إلى تطوير حل فعال للتوسع إذا كان يريد أن يذهب في الاتجاه السائد. تقوم فيزا بمعالجة أكثر من 24000 معاملة في الثانية و 150 مليون معاملة في اليوم. يمكن للبيتكوين التعامل مع 3 أو 4 معاملات في الثانية.

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2. قفزات نوعية في الكم

كما يعتقد Jansen أن البيتكوين يحتاج إلى “قفزات نوعية في الكم” إذا كان ناجحًا. لدينا بالفعل الكثير من تقنيات الدفع المناسبة ، بما في ذلك بطاقات الائتمان ، وبطاقات الخصم ، ومحافظ الدفع، وأكثر من ذلك. يحتاج Bitcoin للتنافس مع كل هذا. نحن بحاجة إلى تطبيقات دفع أفضل في مجال العملات الرقمية المشفرة. عندما تصبح تطبيقات العملات الرقمية المشفرة قابلة للاستخدام كبطاقة ائتمان ، أو بطاقة خصم مباشر ، أو تطبيق الدفع عبر الهاتف المحمول التقليدي ، فإن Bitcoin على الأرجح في الاتجاه السائد .

3:شركات الاستثمار العامة

يحتاج البيتكوين أيضًا إلى شركات استثمارية عامة للدخول في الاتجاه السائد. ففي نظر Jansen ، يحتاج bitcoin للمؤسسات المالية التقليدية لبدء المشاركة في سوق Bitcoin.

“في الوقت الحالي ، فإن الطريقة الوحيدة للاستثمار في العديد من الشركات الناشئة التي تمولها الشركات المغامرة بتطوير تطبيقات Bitcoin هي من خلال ملكية الأسهم الخاصة في التكنولوجيا ذات الصلة. ولا توجد أي بورصة عامة للاستثمار في بيتكوين كعملة ، مثلما يفعل المستثمرون في الفوركس ، و يستثمرون في صعود وهبوط الدولار ، والجنيه الإسترليني ، واليورو ، والروبل ، وما إلى ذلك ضد بعضهم البعض. ولكن هناك مشروعًا في خدمة هذا العمل وغيره من وظائف Bitcoin ، بما في ذلك المعاملات. “

يذكر Jansen إمكانات Bakkt، على سبيل المثال ، التي تأسست بهدف إنشاء بيتكوين على الطريق المنحدر للمستثمرين والتجار والمستهلكين. شركة Bakkt هي شركة تابعة لشركة InterCinental Exchange ICE ، الشركة التي تمتلك بورصة نيويورك للأوراق المالية. كما تشارك Bakkt مع مايكروسوفت وستاربكس وغيرها. إذا كان لأي مشروع إمكانية جعل Bitcoin هو الرائد فقد يكون عبر Bakkt.

يمكن أن تساعد مشاركة التعاون الدولي في إزالة العقبات التنظيمية من مسار الاستثمارات المؤسسية للبيتكوين.كما يمكن أن يمهد الطريق لمؤشر ETF بيتكوين الذي طال انتظاره ، على سبيل المثال.

Jansen يذكر أيضا التطورات الواعدة مع الأطر التنظيمية في جميع أنحاء العالم. اليابان وكوريا الجنوبية ومالطا وسويسرا ، على سبيل المثال ، قد اعتمدت جميع اللوائح للعملات الرقمية المشفرة و البلوكشين. وقد ساعد هذا الشركات على الانتقال إلى هذه الولايات القضائية للحصول على المزايا الضريبية. تأسست Ethereum ، على سبيل المثال ، في كندا وتم تطوير مؤسسة Ethereum في سويسرا بسبب لوائح تشفير أكثر وضوحًا. ومع تزايد عدد البلدان التي تطوِّر أنظمة التشفير ، فإنها تفرض ضغوطًا على الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة – لتطوير أنظمة خاصة بها.

استنتاج

Jansen هو المؤسس والرئيس ومدير الاستثمار الرئيسي لمستشار الاستثمار المسجل آسبن كروس لإدارة الثروات (AWM). توفر الشركة خدمات تعليم البتكوين و باقي العملات الرقمية المشفرة الاخرى لعملائها من الأفراد.

نعم ، لدى البيتكوين بعض العقبات الكبيرة التي يجب تجاوزها إذا سارت الأمور في الاتجاه السائد – ولكنها تبقى أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم التي نمت بسرعة فائقة منذ إطلاقها في عام 2009 ، ولا تظهر أي علامات على التباطؤ اليوم.