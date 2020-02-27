انخفاض سعر بيتكوين بعد تصفية ١٥٠ مليون دولار على بيتميكس

تام شمس - الخميس 27 فبراير 2020 09:51 صباحاً - شهد سوق العملات المشفرة اليوم انخفاضًا كبيرًا في سعر بيتكوين (BTC).

فوفقًا لمزود تحليلات البيانات سكيو يوم ٢٦ فبراير، تمت تصفية أكثر من ١٥٠ مليون دولار من بيتكوين في بورصة التداول بيتميكس، وهو المبلغ الأكبر منذ بداية العام الجديد. وقد تسببت ملايين الدولارات من الصفقات الطويلة والقصيرة في انخفاض قيمة العملات المشفرة إلى ٨٥٨٠ دولارًا، أي بانخفاض قدره أكثر من ٦٪.

وعلى الرغم من أن سعر بيتكوين قد ارتد قليلًا إلى ٨٨١٣ دولارًا، إلا أن هذا قد يكون استردادًا صعبًا للعملات المشفرة. حيث انخفضت القيمة السوقية حوالي ٣٠٠ دولار في ساعة يوم ١٦ فبراير، مما يجعل بيتكوين أقل بكثير من ١٠٠٠٠ دولار.

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ويستعد المتداولون بالفعل لاحتمال انخفاض قيمة العملات المشفرة إلى ما دون ٨٠٠٠ دولار. وقد يؤثر هذا على انطباع بيتكوين قبل حدث التنصيف التالي، المقرر عقده في الأسبوع الذي يبدأ في ١٨ مايو.

ومع ذلك، فإن بعض المراقبين أكثر تفاؤلًا. توقع توم لي، المؤسس المشارك لفندسترات غلوبال أدفيزرس، أن يرتفع سعر بيتكوين إلى أكثر من ٢٧٠٠٠ دولار بحلول هذا الصيف على أساس المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ يوم.

تأثير الاقتصاد العالمي على أسواق العملات المشفرة

شعرت العديد من بورصات العملات المشفرة وشركات تكنولوجيا بلوكتشين بأثر الوباء العالمي المحتمل لفيروس كورونا. حيث أُجبر الموظفون في الشركات الصينية المسؤولة عن التعدين على البقاء في منازلهم أو محاصرين خارج المدن بسبب فرض الحجر الصحي.

بغض النظر عن سبب الانخفاض الأخير في عملات بيتكوين، فإن هذه الحادثة بمثابة تذكير بأن سوق العملات المشفرة يمكن أن يكون هشًا تمامًا مثل الاستثمارات التقليدية. حيث انخفض سعر ريبل بنسبة ٦٠٪ تقريبًا في بيتميكس يوم ١٥ فبراير.