الجنرال الإيراني يدعو لاستخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات

تام شمس - الخميس 27 فبراير 2020 09:51 صباحاً - دعا جنرال إيراني هذا الأسبوع إلى طريقة فريدة لتجاوز العقوبات المفروضة على بلاده التي فرضتها الولايات المتحدة.

حيث دعا سعيد محمد، وهو قائد الحرس الثوري الإسلامي، إيران إلى استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات الاقتصادية. ووفقًا لقناة تيليغرام Coinit.ir، وهي مؤسسة لأخبار عملات مشفرة مقرها إيران، خاطب الجنرال حشدًا يوم ٢٦ فبراير (الترجمة من الفارسية):

"نحن نطالب بإنشاء آلية أكثر تطورًا لتجاوز العقوبات. وللتغلب على العقوبات، يجب أن نطور حلولًا مثل تبادل المنتجات واستخدام العملات المشفرة مع شراكاتنا [في بلدان أخرى]".

تأثير العقوبات الاقتصادية على المواطنين الإيرانيين

لقد شهد شعب إيران انخفاض قيمة عملتهم بشكل كبير في أعقاب العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب، وذلك في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام ٢٠١٨.

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وقد عزلت العقوبات إيران بشكل فعال عن التجارة الخارجية والاستثمار، واستمر استخدام العملات المشفرة في الارتفاع منذ ذلك الحين كوسيلة للتحايل عليها. حيث تم وصف بيتكوين في المقابلات بأنها واحدة من الطرق الوحيدة للحصول على المال داخل وخارج البلاد.

وقد أعلنت إدارة الرئيس الإيراني حسن روحاني أنها ستطلق عملة وطنية مشفرة في عام ٢٠١٨. وفي الآونة الأخيرة، أصدرت وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية أكثر من ١٠٠٠ ترخيص لعمليات تعدين العملات المشفرة المحلية.

وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع أضاف فريق العمل الحكومي الدولي المعني بالإجراءات المالية إيران إلى قائمة سوداء بالدول التي لا تمتثل لمتطلبات تمويل مكافحة الإرهاب.