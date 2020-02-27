بيتكوين تلغي مكاسب شهر فبراير مع تراجع أسعار بيتكوين إلى أقل من ٨٧٠٠ دولار

تام شمس - الخميس 27 فبراير 2020 09:51 صباحاً - استمر التصحيح الحاد الذي هز سوق العملات المشفرة منذ ٢٣ فبراير حتى ٢٧ فبراير حيث انخفض سعر بيتكوين بحوالي ٨٪ إلى أدنى مستوى يومي عند ٨٥٣١ دولارًا.

الأسعار في الأسواق مع تأثير فيروس كورونا

مع جرس الافتتاح، استعادت أسواق الأسهم بعض خسائرها في اليومين السابقين ولكن في وقت كتابة المقالة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الآجل ومؤشر إس وبي ٥٠٠ والعقود الآجلة في بورصة ناسداك بنسبة ١,٣٢٪ و١,٣٣٪ و١,٣١٪ على التوالي، مع قلق المستثمرين المتزايد حول التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا، الذي يوجد الآن في كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية.

وقد أعلنت عملاق التقنية مايكروسوفت وأبل أيضًا عن توقعهما فقد أهداف المبيعات الرئيسية ومن المرجح أن يكون ذلك بمثابة ضربة أخرى للأسواق المستقبلية.

فوفقًا لتقرير من ذا فيوز، تقوم مصافي النفط في الصين حاليًا بمعالجة أقل بنسبة ٢٥٪ من المعتاد، وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب على النفط قد ينخفض ​​إلى ٤٣٥٠٠٠ برميل يوميًا، وهو رقم أقل أيضًا بشكل كبير عند مقارنة هذا الربع لنفس الفترة من عام ٢٠١٩.

بالإضافة إلى ذلك، دخلت روسيا والمملكة العربية السعودية، وكلاهما عضوين رئيسيين في أوبك، في انشقاق، بسبب خلاف يتعلق بقرار المملكة العربية السعودية بخفض إنتاج النفط بمقدار ٦٠٠٠٠٠ برميل إضافي يوميًا.

مخطط السعر اليومي لسوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

بعد إغلاق الأسواق، حاول الرئيس ترامب تهدئة مخاوف الأمريكيين من انتشار فيروس كورونا، وسيظهر جرس الافتتاح يوم غد مدى فعالية الإعلان.

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سعر بيتكوين يبلغ أدنى مستوياته الشهرية، منخفضًا بحوالي ٢٠٠٠ دولار خلال أسبوعين

في وقت كتابة المقالة، انخفض سعر بيتكوين بنسبة ١٠,٠٨٪ خلال الأسبوع وعلى وشك عكس جميع المكاسب التي تحققت من ارتفاع ٢٦ يناير من ٨٣٣٦ دولارًا إلى ١٠٥٠٠ دولار.

ولعدة أسابيع، أكد عدد لا يحصى من المحللين والمستثمرين على أهمية امتلاك بيتكوين لأكثر من ٩٠٠٠ دولار ومتوسط ​​الحركة على مدى ٢٠٠ يوم (٨٨٠٠ دولار). وقد تم كسر كلاهما اليوم، وفي وقت كتابة هذه المقالة، يكافح المتداولون للحفاظ على السعر فوق مستوى الدعم البالغ ٨٥٠٠ دولار.

ويدعو تصحيح بيتكوين الحاد من ١٠ آلاف دولار إلى التشكيك في الحجة المقدمة في كثير من الأحيان والتي تفيد بأن بيتكوين يعمل كتحوط ضد التقلبات في الأسواق التقليدية. وفي الوقت نفسه، تستمر العقود المستقبلية للذهب في الارتفاع، حيث ارتفعت حاليًا بنسبة ٠,٥٢٪ في وقت كتابة المقالة. وقد عانت العملات البديلة أيضًا من التدهور حيث تعرض العديد من أكبر ٢٠ عملة بديلة لخسائر مضاعفة.

انخفضت إيثريوم (ETH) ١٠,١٥٪ ليتداول عند ٢١٥ دولارًا، وهو انعكاس مذهل بالنظر إلى أن العملة البديلة قد تم تداولها عند ٢٨٦ دولارًا قبل أقل من أسبوعين. تراجعت لايتكوين (LTC) ١٣,٢١٪، وإيوس ١٠,٣٧٪ وإيثريوم كلاسيك (ETC) ١٣,٤٧٪. والمثير للدهشة، أن تشين لينك (LINK) ارتفعت بنسبة ٦,٨٢٪ وتيزوس (XTZ) بنسبة ٣,٧١٪.

مخطط سعر بيتكوين اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ٢٤٦,٨ مليار دولار، وارتفع مؤشر هيمنة بيتكوين إلى ٦٤,٤٪.