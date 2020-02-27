مجتمع إيثريوم يثور ضد إثبات العمل البرنامجي المثير للجدل

تام شمس - الخميس 27 فبراير 2020 08:51 صباحاً - تستمر المعارضة في النمو مقابل تنفيذ اقتراح إثبات العمل البرنامجي (ProgPoW) المثير للجدل في مجتمع إيثريوم.

وإثبات العمل البرنامجي هي خوارزمية إثبات عمل مقاومة لرقائق أسيك تهدف إلى استبدال إيثهاش، وهي خوارزمية الهاش الحالية للمنصة. وقد تم طرحها لأول مرة قبل عامين، وعادت إلى الظهور فجأة كخطة ملموسة تم تحديدها في منتصف هذا العام بعد دعوة من المطورين الأساسيين في ٢١ فبراير.

وقد قدم أصحاب المصلحة الرئيسيين التماسًا على غيتهاب في ٢٦ فبراير لتسجيل رفضهم للقرار.

وتدعي العريضة التي أنشأها منظم إيثبوسطن جستين ليروكس، تدعي العريضة أن التغيير يفتقر إلى دعم المجتمع:

"نظرًا لأن إيثريوم عبارة عن منصة عالمية تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من أصحاب المصلحة، فمن المهم أن يكون للتغييرات الرئيسية في البروتوكول غرض واضح ودعم واسع النطاق. ومقترح تحسين إيثريوم رقم ١٠٥٧ يفتقر بوضوح إلى هذا الدعم، ومع ذلك لا يزال التنشيط قيد الدراسة."

تسجيل يونيسواب ودارما كابيتال

وقّع على العريضة أكثر من ٧٠ شخصًا من بينهم هايدن آدمز، الرئيس التنفيذي ومؤسس يونيسواب، وأندرو كيز، المؤسس المشارك لدارما كابيتال، وتيم كولتر، الرئيس التنفيذي لشركة ترافل سويت.

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"تغيير خوارزمية هاش إيثريوم١ في هذه المرحلة من تطور إيثريوم يزرع تقسيم المجتمع ويدخل مخاطر تقنية في وقت يجب فيه تركيز الجهود والاهتمام في مكان آخر."

ما هو اقتراح إثبات العمل البرنامجي

إثبات العمل البرنامجي هي نسخة من خوارزمية إثبات العمل (PoW)، والتي من المفترض أن تعمل على تسهيل انتقال شبكة إيثريوم إلى إثبات الحصة (PoS). وهو مصمم لإزالة الفجوة في الكفاءة بين أجهزة تعدين إيثريوم برقائق أسيك ووحدات معالجة الرسومات (GPU) لحماية شبكة إيثريوم من احتكار مصنعي أجهزة أسيك.

يعتقد أنصار إثبات العمل البنامجي أن التغيير قد يساعد في منع حدوث انقسام كلي يقوده القائمون بالتعدين في الأشهر التي سبقت إثبات الحصة. ومع ذلك، يجادل المعارضون يمكن أن يحدث العكس تمامًا. حيث تقول العريضة:

"الهدف المعلن لإثبات العمل البرنامجي هو تجنب الانقسامات الكلية المثيرة للجدل أثناء الانتقال إلى إثبات الحصة، لكنه يتعارض مع أهدافه الخاصة إذا كان التنشيط يزيد من احتمال تلك النتيجة غير المرغوب فيها."

وتخطط إيثريوم للانتقال بعيدًا عن إجماع إثبات العمل باتجاه إثبات الحصة لاحقًا مع إطلاق المرحلة الأولى من إيثريوم ٢.٠ في منتصف عام ٢٠٢٠.