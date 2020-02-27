نصف إيرادات كاش آب تأتي من بيتكوين

تام شمس - الخميس 27 فبراير 2020 05:51 صباحاً - استمد تطبيق كاش آب من سكوير نصف إيراداته للربع الرابع من خدمات بيتكوين (BTC).

فوفقًا لرسالة من المساهمين تم نشرها يوم ٢٨ فبراير، بلغت إيرادات بيتكوين ١٧٨ مليون دولار خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٩، في حين بلغ إجمالي الإيرادات من غير بيتكوين ١٨٣ مليون دولار.

وفي المجموع شكلت بيتكوين أكثر من نصف مليار دولار من الإيرادات خلال عام ٢٠١٩، أي ما يعادل حوالي ٨ ملايين دولار في الأرباح. وهذا أعلى من ١,٧ مليون دولار في العام السابق.

حيث تظهر الأرقام أن بيتكوين تزداد شعبية مع صغار مستثمري التجزئة في تطبيق المدفوعات من نظير لنظير، حيث يمثل الربع الأخير ما يقرب من ٤٠٪ من عائدات بيتكوين للسنة لهذا العام.

ويعتبر كاش آب - من شركة سكوير المدعومة من الرئيس التنفيذي لتويتر - هو التطبيق المالي الثاني الأكثر استخدامًا على غوغل بلاي، والتطبيق الثالث والعشرون الأكثر استخدامًا على المنصة بشكل عام. كما يوفر تداولًا مجانيًا للأوراق المالية بدون رسوم لمستخدميه البالغ عددهم ٢٤ مليونًا.

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متوسط ​​المستخدمين الذين ينفقون العملات المشفرة يتضاعف في سنة واحدة

ومع ذلك، فهم ليسوا لاعبين رئيسيين في كاش آب، حيث يقوم كل مستخدم بإجراء تداولات بيتكوين شهرية بقيمة ٧,٤٢ دولارات في المتوسط. ومع ذلك، يبلغ ذلك ضعف ما كان عليه في ديسمبر ٢٠١٨، عندما يكون المستخدم العادي قد أنتج ٣,٥٠ دولارات من عمليات بيتكوين في الشهر.

كما تنمو إيرادات بيتكوين للشخص الواحد بمعدل ضعفي سرعة متوسط ​​المنصة، حيث يتضاعف متوسط ​​الإيرادات الفصلية للعملاء من ١٥ دولارًا إلى ٣٠ دولارًا منذ ديسمبر ٢٠١٧.

وتمثل أرباح تطبيق بيتكوين التي تبلغ تكلفتها ٨ ملايين دولار أقل من ١٪ من إجمالي أرباح سكوير البالغة ٩٣٧ مليون دولار عند استبعاد بيع الشركة البالغ ٣٧٣ مليون دولار لتطبيق توصيل الأغذية، كافيار.

الترويج لكاش آب من مؤثري تيك توك

هل يمكن لتيك توك أن يفسر الزيادة في معدل الإقبال على بيتكوين في ذلك الربع؟ في ديسمبر، استهدف تطبيق كاش آب جيلًا جديدًا من مستثمري بيتكوين من خلال حملة مؤثرة على تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة.

شهدت الحملة قيام العديد من الموسيقيين المقيمين في تيك توك بتأليف الأغاني التي تحمل اسم "كاش آب"، بما في ذلك مقطوعة من المؤثر شيغي التي أنتجت ملايين المشاهدات على تيك توك. وقد تم إنشاء أكثر من ٩٦٠٠ مقطع فيديو خلال الحملة، مما أدى إلى توليد ١٣٦,٥ مليون مشاهدة.