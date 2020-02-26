Black Shark 3 أقوى هاتف على الأرض

لا انه ليس عنوان لجلب الزيارات

نعم انها الحقيقة المجردة حيث ان اليوم تم الاعلان عن موعد الاعلان الرسمي لهاتف black shark 3 الهاتف الثالث من سلسلة black shark المخصصة للألعاب من شركة xiaomi

وليس فقط المعالج ما يجعله قوياً “Snapdragon 865” انما ايضاً الواجهة المخصصة التي يأتي بها الهاتف وهي واجهة JoyUI

ولكن السؤال هل هو قوي على الورق فقط؟

حسناً، لا .

حسب موقع AnTuTu لقياس اداء الهواتف الذكية فإنه صنف هاتف black shark 3 كأقوى هاتف على وجه الأرض حاليا

حيث ان هاتف black shark 3 حطم الرقم القياسي المسجل على موقع AnTuTu بفارق 10 الاف نقطة عن حامل اللقب السابق وهو هاتف mi 10 pro

نحن لا نعرف اذا ما كانت الشركة تخوض منافسة مع نفسها كي تصل الى قمة الترتيب بين الشركات الأخرى

حيث ان الشركة اصدرت هواتف متميزة عديدة في فترة زمنية قصيرة

من هذه الأجهزة Mi 10, Realme X50 Pro, Mi 10 Pro والان Black shark 3

كما ذكرنا سابقًا ، فإن ما جعل الهاتف السابق يتجاوز الممكن هو مجموع سلسلة من العوامل:

أولاً وقبل كل شيء ، أحدث جيل من المعالجات ، Snapdragon 865

ثانيا ، واجهة JoyUI

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ويمكننا أن نقول أيضا أن تكنولوجيا التبريد لعبت دورا أساسيا. الدليل على أن تبديد الحرارة أمر حيوي لتحقيق درجة عالية كان في تجربة Xiaomi Mi 10 Pro.

لكنه لن يكون قوياً فحسب ، بل سيكون مركزًا للتكنولوجيا أيضًا

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من خلال ما نعرفه ، سيكون لديه ذاكرة RAM تبلغ 16 جيجابايت

وشاشة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ،

بالإضافة إلى معدل أخذ العينات بدقة 270 هرتز

و 2k معدل الوضوح ،

وبطارية من 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 65 واط.

يمكنه ان يشحن من صفر الى 50% في 15 دقيقة فقط

المصدر yokoapps