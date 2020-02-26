موني غرام توسع شراكتها مع ريبل بمبلغ ١١,٣ مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 26 فبراير 2020 11:52 صباحاً - وفقًا للإيداعات المقدمة من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، جنت شبكة تحويل الأموال "موني غرام" أكثر من ١١ مليون دولار من شركة ريبل لابز للمدفوعات القائمة على أساس بلوكتشين.

وفي بيان صحفي صادر عن موني غرام، ذكرت الشركة أنها تلقت أموالًا من ريبل مقسمة على ربعين: في الربع الرابع، ٨,٩ ملايين دولار، و٢,٤ مليون دولار في الربع الثالث، بلغ إجماليها ١١,٣ مليون دولار. وقد تم الإبلاغ عن أن إيراداتها للربع الرابع بلغت ٣٢٣,٧ مليون دولار.

"واصلت موني غرام توسيع شراكتها الاستراتيجية مع ريبل كأول شركة لتحويل الأموال لتوسيع نطاق استخدام قدرات بلوكتشين."

ولا يوجد في ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات ما يشير إلى استثمار ريبل الذي سيتم استخدامه. ومع ذلك، فإن اتفاقية موني غرام مع ريبل قد سمحت لها من قبل باستخدام توكنات ريبل ومنتجها بلوكتشين للسيولة عند الطلب لتسهيل المدفوعات عبر الحدود.

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"يتم تعويض [موني غرام] من قبل ريبل لتطوير وجلب السيولة إلى أسواق الصرف الأجنبي، ويتم تيسيرها بواسطة بلوكتشين لريبل، مع توفير مستوى موثوق من نشاط تداول العملات الأجنبية. كما تتوقع الشركة أن هذه الشراكة، على نطاق واسع، ستقلل من احتياجاتنا من رأس المال العامل وتوليد أرباح إضافية وتدفقات نقدية."

تاريخ الشراكات بين موني غرام وريبل

كان لدى موني غرام بالفعل روابط مالية مع ريبل. حيث أعلنت الشركتان عن شراكة في يناير ٢٠١٨ لصالح موني غرام لدمج ريبل في نظام الدفع الخاص بها.

وفي يونيو ٢٠١٩، دخل الاثنان في شراكة للتعاون في مجال المدفوعات عبر الحدود وتسويات صرف العملات الأجنبية ذات الأصول الرقمية. وقد تابعت ريبل باستثمارات بقيمة ٥٠ مليون دولار، تم الانتهاء منها في نوفمبر.