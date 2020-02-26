مشروع الطرح الأولي للعملة الرقمية فايلكوين له جدول إطلاق جديد، مع حل جيميني للحفظ

تام شمس - الأربعاء 26 فبراير 2020 12:53 صباحاً - بعد مواجهة العديد من التأخيرات، تتطلع شركة فايلكوين (FIL) الآن إلى إطلاق شبكة رئيسية في الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ - والتي سيتم دعمها من خلال حل الحفظ من بورصة جيميني.

حيث صرحت جيميني في إعلان أصدرته في ٢٥ فبراير إن فايلكوين سترسل للمشاركين في الطرح الأولي للعملة الرقمية عملات FIL على منصة حفظ جيميني بعد الإطلاق المتوقع للمشروع في الربع الثالث.

حل تخزين الملفات

مشروع فايلكوين هو نظام تخزين لامركزي قائم في السحابة. ويتطلب نظام الملفات المتداخل الخاص به، أو IPFS، عملات FIL كدفعة للقائين بالتعدين في مقابل مساحة التخزين.

حيث أوضحت جيميني أن "فايلكوين تؤمن بأن هذا النموذج اللامركزي سيقلل من تكاليف التخزين ويقدم بديلًا مقنعا لعروض التخزين السحابية المركزية الحالية".

كما قالت البورصة إنها تتطلع أيضًا إلى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية من دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك أو NYSDFS لتداول FIL على جيميني.

Advertisements

وقت طويل قادم

جمعت شركة فايلكوين مبلغ ٢٥٧ مليون دولار في الفترة بين أغسطس وسبتمبر ٢٠١٧، حيث أجرت الطرح الأولي للعملة الرقمية في ذروة فقاعة العملات المشفرة والامتثال لقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وبعد أكثر من عامين، لا يزال المشروع لم يطلق شبكة رئيسية. وفي سبتمبر ٢٠١٩، هدفت فايلكوين إلى إطلاق شبكة اختبار لها في ديسمبر وإطلاق شبكتها الرئيسية في الربع الأول من عام ٢٠٢٠، على الرغم من أن المشروع قال إن التواريخ لم تكن محددة.

حيث صرحت فيلكوين في منشور نشر في سبتمبر ٢٠١٩ أن "هذه الإطارات الزمنية هي أفضل التقديرات، ويمكن أن تنزلق"، في إشارة إلى تواريخ الإطلاق المستهدفة.

ويتطلع المشروع الآن إلى النصف الأخير من عام ٢٠٢٠ ليخرج أخيرًا من التطوير الأساسي، وفقًا لخارطة طريق تم نشرها حديثًا أشارت فيها فايلكوين إل الأمر قائلة "نحن نسابقها بأسرع ما يمكن لإطلاق شبكة فايلكوين بشكل آمن."