بنك كندا يتجهّز للعملة الرقمية "في حالة الحاجة إلى واحدة"

تام شمس - الثلاثاء 25 فبراير 2020 11:52 مساءً - على الرغم من أن بنك كندا ليس لديه خطط لإصدار عملة رقمية على الفور، إلا أن البنك المركزي لا يستبعد إمكانية إطلاق عملة بسبب إمكانية اعتماد جماعي كبير للعملات الرقمية الخاصة - وإمكانية وجود مجتمعات غير نقدية.

حيث تحدث نائب حاكم بنك كندا تيم لين في FinTech RDV ٢٠٢٠ في مونتريال، وأعلن أنه على الرغم من وجود "حجة مقنعة" في الوقت الحالي لعملة البنك المركزي الرقمية (CBDC)، هناك نموذج أولي في الطريق ويخطط البنك للتشاور مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة لتصميم عملة البنك المركزي الرقمية المحتملة.

"سيقوم بنك كندا بتصميمها لتوفير فوائد النقد - وهي آمنة وسهلة الوصول إلى متجر خاص وجيدة للقيمة - ولكن في نسخة رقمية يمكن للمستهلكين استخدامها لشراء الأشياء إلكترونيًا أو عبر الإنترنت أو شخصيًا في المتاجر." Advertisements

كما يرى البنك أن إمكانات العملات المشفرة الخاصة المستخدمة على نطاق واسع تشكل تهديدات محتملة للدولار الكندي. حيث أضاف لين أن:

"إذا هددت عملة أو أكثر من العملات الرقمية البديلة باستخدامها على نطاق واسع كبديل عن الدولار الكندي، فيمكن عندئذ استخدام عملة رقمية تصدرها البنوك المركزية للدفاع عن السيادة النقدية".

البنوك المركزية تبحث بشكل متزايد في العملات الرقمية

وجد بنك التسويات الدولية أن عددًا متزايدًا من البنوك المركزية من المحتمل أن تصدر عملاتها الرقمية الخاصة بها في السنوات القليلة المقبلة. وفي حين أن العديد من أولئك الذين يطلقون مخططات رائدة هم اقتصادات ناشئة، فإن الصين هي الاقتصاد الرئيسي الأقرب إلى إصدار عملة رقمية. كذلك ذكر كوينتيليغراف مؤخرًا أن السويد بدأت في تجربة الكرونا الإلكترونية الرقمية.